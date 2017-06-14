Camide bir şey bulamayınca vantilatörü çaldı

Antalya'da camiden alacak bir şey bulamayan hırsız geri dönüp vantilatörü çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'da camiden alacak bir şey bulamayan hırsız geri dönüp vantilatörü çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Muratpaşa ilçesi, Balbey Mahalllesi'ndeki Balibey Camii'nde meydana geldi. İftardan sonra teravih namazını kıldırmak için camiye gelen imam Celal Daldal, havanın sıcak olması nedeniyle içeriyi serinletmek istedi. Daldal, birkaç gün önce cemaatin bağışlarıyla alınan minber yanındaki vantilatörün yerinde olmadığını fark etti. Cemaatin vantilatörden bilgisi olmadığını öğrenen Daldal, güvenlik kameralarını inceledi. Saatlerce kameraları inceleyen cami görevlisi hırsızlığın sabah saat 10.00 sıralarında meydana geldiğini belirledi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, camiye gelen şüpheli ilk önce bağış kasasını inceledi ve ardından caminin kadınlar bölümüne çıktığı görüldü. Camide bir süre çalabileceği eşya arayan şüpheli, hiçbir şey bulamayınca dışarı çıkıp gidiyor. Caminin avlusunun sonuna kadar giden ve kimsenin gelmediğini gören şüpheli, bir kez daha caminin içine girdiği ve minber yanındaki vantilatörü alıp gittiği görüldü.

Eşkali belirlenen şüpheliyi yakalamak için polis çalışma başlattı. Balibey Camii'nde birkaç kez daha hırsızlık olayının gerçekleştiği öğrenildi.

(İsa Akar-Adem Akalan/İHA