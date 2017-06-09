Camide başörtü takan Fransız vekile tepki

Sosyalist Fransız Milletvekili ve eski Bakan Elisabeth Guigou, Paris'te seçim kampanyası sırasında ziyaret ettiği Saint-Deniz Pantin Camii'nde başörtü takmasının ardından sosyal medyada linç kampanyasına maruz kaldı.

Sosyalist Fransız Milletvekili ve eski Bakan Elisabeth Guigou, Paris'te seçim kampanyası sırasında ziyaret ettiği Saint-Deniz Pantin Camii'nde başörtü takmasının ardından sosyal medyada linç kampanyasına maruz kaldı.

Sosyalist Elisabeth Guigou, yürütülen milletvekilliği seçimleri kampanyasında, Saint-Deniz Pantin Camii'ne başörtülü girmesinin ardından kırıcı eleştirilere maruz kaldı. Le Point dergisi, Bakan hakkında, "Fransa'nın laikliğine zarar veriyor" ifadelerine yer verdi. Öte yandan Marine Le Pen ve Robert Menard gibi sağcı ve aşırı sağcı siyasetçiler Twitter hesaplarından vekilin örtülü fotoğrafı ile sosyal medyadan ağır eleştirilerde bulundu. "Laikliğe zarar verildi" diyen siyasetçiler başörtüsünün "Kadının boyunduruğunun sembolü" ve "Onursuzluk" olduğunu ileri sürdüler.

Fransız vekil Elisabeth Guigou, Twitter hesabından "İbadethanelerin kurallarına saygı gösteriyorum" diyerek Vatican'a gittiğinde başına siyah örtü örtüğünü söyledi. Guigou, ayrıca ironiyle Yahudilerin başlığı olan "kipa" takmanın laikliğe zarar verip vermediğini sorarak sağcı Cumhuriyetçi siyasetçi eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin eski Başbakanı ve cumhurbaşkanı adayı François Fillon'un, solcu Sosyalist siyasetçi eski Başbakan Manuel Valls'ın Sinagog ziyareti sırasında taktıkları kipalara da hatırlatmada bulundu.

(Özlem Kaplan /İHA)