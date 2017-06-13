Cami inşaatından tarih fışkırdı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde yeni yapılacak olan cami inşaatının temelinin kazılması sırasında lahitler ve küpler çıktı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde yeni yapılacak olan cami inşaatının temelinin kazılması sırasında lahitler ve küpler çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Yukarı Kepirce Mahallesi'nde yapılacak yeni cami inşaatının temelinin kazılması sırasında kepçe operatörünün kazdığı alanda oda şeklinde boşluk oluştu. Durumu fark eden operatör kepçeden inerek oluşan oda şeklindeki bölmeye baktığında, içerisinde lahit ve küplerin bulunduğunu gördü. Operatör durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, kazının bulunduğu alanın etrafını çevirdi.

Hatay Arkeoloji Müzesi yetkilileri kazı alanında inceleme başlattı.

(Mustafa Mert / İHA)