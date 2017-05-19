Cami hırsızı kaidede mahsur kaldı

Antalya'da yapımı devam eden Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nin kubbelerine takılan kurşun plakaları çalmaya çalışan hırsız, görevlilerden kaçarken minare kaidesine atladı. Sabah işçiler tarafından ayaklarından yaralı halde bulunan hırsız itfaiye tarafından kurtarıldı.

Antalya'da yapımı devam eden Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nin kubbelerine takılan kurşun plakaları çalmaya çalışan hırsız, görevlilerden kaçarken minare kaidesine atladı. Sabah işçiler tarafından ayaklarından yaralı halde bulunan hırsız itfaiye tarafından kurtarıldı.

Olay sabah saat 7.30 sırasında Akdeniz Üniversitesi yerleşkesi içinde yapımı devam eden İlahiyat Fakültesi Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre havanın hafif yağmurlu olmasını fırsat bilen hırsızlar gece yarısı camiye maddi değeri yüksek olan kurşunları çalmak için geldi. Caminin içindeki iskele şeklindeki merdivenlerden metrelerce yüksekliğe çıkan hırsızlardan Mehmet A.(34) kubbelere sermek için çıkarılan kurşun kalıplarını zeminde bekleyen arkadaşlarına atmaya başladı. Yan taraftaki konteynerinde kalan işçiler, demir seslerinin gelmesi üzerine camiye geldi. İşçilerin sesini duyarak paniğe kapılan hırsız, kubbeler arasından kaçmaya başladı. Şahıs yakalanmamak için alt kattaki kubbenin kaidesine atladı. Ayağından yaralanan Aykan, kubbe ile kaide arasında mahsur kaldı. İşçiler ise tüm aramaya rağmen hırsızı düştüğü yerde fark edemedi. Sesler üzerine zeminde bekleyen ve iki kişi olduğu öğrenilen şahıslar mahsur kalan arkadaşlarını olay yerinde bırakıp kaçtı. Aramalarından sonuç alamayan görevliler ise uyumaya gitti.



"KAİDEDE YARALI HALDE BULUNDU"

Sabah yeniden camiye gelen işçilerden Mikail Şanlı, kubbelere takmak için getirilen kurşunların yerinde olmadığını gördü. Cami etrafında araştırma yapan Şanlı, minare kaidesinde yardım çığlıkları atan şahsı gördü. Mikail Şanlı durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kaideye ulaşamayan sağlık görevlileri, itfaiyede destek istedi. Ayağı kırılan Mehmet A., yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki kaideden itfaiyenin merdiveniyle indirildi. Yaralı hırsız, Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.



"BENİ ALIN DİYE SESLENİYORDU"

Zanlıyı sıkıştığı yerde gören görevlilerinden Mikail Şanlı, hırsızın gece caminin içindeki iskeleden çıkarak kubbeye ulaştıklarını söyledi.

Hırsızın kurşun plakaları yerde bekleyen diğer hırsızlara attığını dile getiren Şanlı, "Biz gelince adam, kaideye atladı ve sıkıştı. Oradan geçemedi. Kaçamadı sıkıştı. Bir baktım orada duruyor, 'Beni alın, beni alın, yardım edin' diye yalvarıyor. Vatandaş 1 TL topluyor camiye kurşun alalım diye onlar çalıyorlar. Camiden iki günde 60-70 bin TL arasında kurşun çaldılar. Bıktık bıktık kardeşim, bu caminin malı çalınır mı? Bir kişi değil bunlar. Akdeniz Üniversitesi Camii'nin kurşunlarını çaldılar hem de aynı üniversitenin hastanesinde tedavi oluyorlar" dedi.

Öte yandan bir kurşun kalıbının 50 kilogram olduğu ve maddi değerinin 120 TL olduğu öğrenildi.

Polis diğer iki hırsızı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

(İsa Akar-Harun Erdoğdu / İHA)