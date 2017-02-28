Cami etrafında uyuşturucu satıcılığına 20 yıl hapis

Samsun'da cami etrafında uyuşturucu sattığı iddia edilen genç yargılandığı mahkeme tarafından toplam 20 yıl 7 ay hapis 15 gün hapis cezasına çarptırılırken, aynı suçtan yargılanan 2 arkadaşına ise 13 yıl 9'ar ay hapis cezası verildi.

Samsun'da cami etrafında uyuşturucu sattığı iddia edilen genç yargılandığı mahkeme tarafından toplam 20 yıl 7 ay hapis 15 gün hapis cezasına çarptırılırken, aynı suçtan yargılanan 2 arkadaşına ise 13 yıl 9'ar ay hapis cezası verildi.

Samsun'da 5 ayrı kişiyi esrar ve bonzai sattıkları iddiasıyla Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 Nisan 2016 tarihinde gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen ve nöbetçi mahkemece tutuklanan Yasin Ö.(28), Ogün A.(22) ve Coşkun Y.(29) hakkında Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. 3 genç yargılanama sırasında tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Yasin Ö., Ogün A. ve Coşkun Y.'nin yargılanmaları sona erdi.

Bugün görülen davanın son duruşmasında cinayete iştirak suçundan tutuklu bulunan Yasin Ö. duruşmada hazır bulunurken, Ogün A. ve Coşkun Y.'nin ise avukatları duruşmaya katıldı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Yasin Ö., "Bana hasımlarım iftira atıyor. Daha önce de iftira attılar ancak o suçlardan beraat ettim. Ben uyuşturucu satmadım. Ben hasım sahibiyim. Aleyhimdeki suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti Yasin Ö.'yü 1 kişiye bonzai, 1 kişiye de esrar satmak suçundan toplam 20 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırarak bu suçtan tutuklanmasına karar verdi. Ayrıca, diğer sanıklar Coşkun Y. ve Ogün A. ise 13 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldı.

(Muammer Ay / İHA)