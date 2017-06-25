Cami cemaati Erdoğan'ın rahatsızlandığı anları anlattı

İstanbul Ataşehir'de bulunan Mimar Sinan Camii'ne bayram namazı kılmak için gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kısa süreli rahatsızlık geçirdiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bayram namazı için camide bulunan vatandaşlar ise o anları anlattı.

İstanbul Ataşehir'de bulunan Mimar Sinan Camii'ne bayram namazı kılmak için gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kısa süreli rahatsızlık geçirdiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bayram namazı için camide bulunan vatandaşlar ise o anları anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram namazını kılmak için Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Ataşehir'de bulunan Mimar Sinan Camii'ne geldi. Erdoğan'ın camiye gelişi sırasında yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü. Polis helikopterinin de bölgede güvenlik önlemi aldığı kameralara yansırken, camiye gelen vatandaşlar tek tek arandı.

Namazdan önce camiye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada kısa süre şekere dayalı tansiyon dengesizliği geçirdiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, cami cemaati ise yaşanan o anları anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasında namaz kıldığını belirten bir vatandaş, "Bir anda fenalaştı. Herkes bir anda ayağa kalktı. Ambulans geldi. Yardım etmeye çalıştılar. Ondan sonra sedyeyle çıkardılar bir daha da gelmedi. Fenalaştı, sol tarafa doğru yattı. Herkes bir anda yanına geldi" ifadelerini kullandı.

Başka bir vatandaş ise, "10 dakika orada tedavi gördükten sonra sedyeler geldi aldı. Biz de bayağı korktuk. Sedyeler gelince korumalar kapattı, götürdüler. Daha sonra gelmedi. Namaz daha başlamamıştı" derken, namazda Erdoğan'ın çok yakınında bulunduğunu ifade eden bir başka kişi ise, "Tokalaştıktan sonra gayet sakin bir şekilde oturdu. Ondan sonra oturduktan sonra insanlarla selamlaştı. Ondan sonra şoförünün içeri girdiğini gördüm. Gayet normaldi. Sonra aşağı aldılar. Gördüğümüz kadarıyla sağlık durumu şuanda iyi" diye konuştu.

