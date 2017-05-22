Cami avlusundaki halıyı çalan hırsızlar kamerada

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan Tepecik Camii'nin avlusundaki halıyı çalan 2 hırsız kameraya takıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan Tepecik Camii'nin avlusundaki halıyı çalan 2 hırsız kameraya takıldı.

Bodrum'un Neyzen Tevfik Caddesi'nde bulunan Tepecik Camii'ne giren 2 kişi, ibadet için bırakılan halıyı çaldı. Sabah namazını kıldırmak için camiye gelen imam halının söküldüğünü görünce güvenlik kameralarını incelemeye başladı. Caminin halısını söken kişileri gören imam, şok oldu. Görüntüleri sosyal medyadan paylaşan imam, "İnsanların geceleri mağdur olmadan rahat ibadetlerini yapsınlar diye camimizin girişinde döşemiş olduğumuz halının başına gelenleri bakın görün" diye yazdı.

(Eren Ayhan / İHA)