Cameni sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe'nin prensipte anlaşmaya vararak dün İstanbul'a getirdiği başarılı file bekçisi Idriss Carlos Kameni, sağlık kontrolünden geçti.
Fenerbahçe'nin prensipte anlaşmaya vararak dün İstanbul'a getirdiği başarılı file bekçisi Idriss Carlos Kameni, sağlık kontrolünden geçti. Ulus'ta bulunan özel bir hastanede yapılan sağlık kontrollerinde öncelikle kan değerlerine bakılan Kamerunlu kaleci, ardından solunum ve efor testinden geçti. Daha sonra da göz, kulak-burun-boğaz ve ortopedi muayenelerinden geçen oyuncunun sağlık kontrolleri bu şekilde tamamlandı.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.