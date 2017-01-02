02.01.2017 22:36 Camdan içeri girince onu cansız buldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kendisinden uzun süre haber alınamayan şahıs, kardeşi tarafından iş yerinde ölü bulundu. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kendisinden uzun süre haber alınamayan şahıs, kardeşi tarafından iş yerinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ağabeyi Bülent Akman'dan uzun süre haber alamayan L.A., ağabeyinin Bağlık Mahallesi Şehit Ayhan Demirci Sokak'taki iş yerine gitti. Uzun süre kapıyı çalmasına rağmen açılmayınca camdan içeri giren L.A., ağabeyini kanepenin üzerinde hareketsiz yatarken buldu. L.A.'nın olay yerine çağırdığı sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Bülent Akman'ın öldüğünü belirledi. Şüpheli ölüm vakası üzerine nöbetçi cumhuriyet savcısı olay yerine gelerek iş yerinde incelemelerde bulundu. Acı haberi haberi alınca iş yerinin önüne gelen Akman'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Akman'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

(Vedat Kılıç /İHA)

