Camdan içeri benzin döküp evi yaktı

Kadın evi yaktı, 1 kişi öldü.

Kadın evi yaktı, 1 kişi öldü.

Korkunç olay Amerika Birkleşik Devletleri'nde meydana geldi. Evin camından içeri benzin döken bir kadın ardından evi ateşe verdi.

Bir anda alevlerin sardığı evden bir kişi kendini dışarı atarak kurtulurken, bir kişi ise hayatını kaybetti.Olay amatör kamera tarafından anbean böyle kaydedildi.

