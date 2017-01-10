10.01.2017 13:37 Çamburnu Sarı Çam Ormanları ilkbaharda tekrar yeşillenecek

Trabzon'un Sürmene ilçesi Çamburnu mevkiinde geçtiğimiz Cumartesi akşamı çıkan ve pazar sabah saatlerinde kontrol altına alınan orman yangını ile ilgili uzmanlar bölgede incelemelerde bulundu. Trabzon'un Sürmene ilçesi Çamburnu mevkiinde geçtiğimiz Cumartesi akşamı çıkan ve pazar sabah saatlerinde kontrol altına alınan orman yangını ile ilgili uzmanlar bölgede incelemelerde bulundu.



Karadeniz Teknik Üniversite (KTÜ) Orman Fakültesi öğretim üyelerinden ve Sürmene Orman İşletme Şefliği personelinden oluşan 8 kişilik ekip bölgeye bugün bir inceleme gezisi düzenlerken, ilk incelemede, yangının 25 hektarlık alanda örtü yangını şeklinde gerçekleştiği, sarı çam ağaçlarının yangından fazla etkilenmediği ve canlılıklarını koruduğu belirlendi.



Mart-Nisan aylarından itibaren bölgenin tekrar yeşilleneceğini belirten Türkiye Ormancılar Derneği Trabzon Temsilcisi ve KTÜ Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cantürk Gümüş, bölgede bir miktar ağaçlandırma çalışmasının yapılacağını söyledi. Gümüş, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini ifade ederek "Piknikte yakılan ateşlerin veya sigara izmaritlerinin çıkardığı bir yangın olabileceğini düşünüyoruz. O gün olağan dışı iklim koşulları ve rüzgar vardı. Yangın sırasında 44 km/saat rüzgar hızı ölçüldü. Güneyden kuzeye doğru esen bir rüzgar vardı. Yangının o yönde genişlediğini düşünüyoruz. Örtü yangını gerçekleşti. Ağaçlarda kararmalar var. Ağaçların besin alışverişinin yapıldığı bölgenin kurumadığı, ağaçların canlılığını büyük ölçüde devam ettirdiğini görüyoruz. Bu sevindirici bir gelişme. Kamuoyunda bin takım spekülasyonlar söz konusu. Alanın başka amaçlarda kullanılmak için yakıldığı söyleniyor. Bunun doğru olmadığını düşünüyoruz. Başka amaçlarda kullanılmak üzere yangın çıkarmak akla son gelecek bir şeydir. Çünkü orman yasası gereği burası koruma altına alınır. Başka amaçlarla kullanmayı daha güç hale getirir. Bu spekülasyonların doğru olmadığını düşünüyoruz. 25 hektarlık bir alanın örtü yangını şeklinde yandığını görüyoruz. Ormanın büyük ölçüde yaşamını sürdüreceğini, Mart-Nisan ayından itibaren buranın yeniden yemyeşil olacağını değerlendiriyoruz. Bir miktar ağaçlandırma çalışması da yapılacaktır" dedi.



KTÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Ömer Üçler ise deniz seviyesine doğru indikçe tahribatın daha az olduğu belirlediklerini dile getirerek, "Ağaçların güney tarafındaki toprak seviyesine yakın kısımlarda yangının etkisinin fazla olduğunu görüyoruz. Bu kurumalara ne türlü yansır önümüzdeki Temmuz-Ağustos aylarında görebiliriz. Deniz seviyesine doğru indikçe tahribatın daha az olduğunu görüyoruz. Buradaki yangın yansıtıldığı gibi bir durumla karşı karşıya değildir. Yangın örtü yangını şeklinde bir tahribat yapıyor" ifadelerini kullandı.

