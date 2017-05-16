Çamaşırhanede patlama: 14 yaralı

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir çamaşırhanede kazan patladı.
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir çamaşırhanede kazan patladı. Saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan olayda 14 kişi yaralandı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu açıklandı. Patlama sonucu çamaşırhane ve çevredeki dükkanlarda da hasar oluştu.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.