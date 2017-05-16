Çamaşırhanede patlama: 14 yaralı

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir çamaşırhanede kazan patladı.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir çamaşırhanede kazan patladı.

Saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan olayda 14 kişi yaralandı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu açıklandı. Patlama sonucu çamaşırhane ve çevredeki dükkanlarda da hasar oluştu.

