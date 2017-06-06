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Çamaşır makinesi ve silecek motorundan otomatik silah ürettiler
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Çamaşır makinesi ve silecek motorundan otomatik silah ürettiler

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Bilgisayar Öğretmeni Ahmet İyem ve iki öğrencisi '15 Temmuz Şehit ve Gazileri' adını verdiklerini otomatik silah üretti. 3 ayda hurda malzemelerden imal edilen silah, cep telefonuyla kolaylıkla kullanılabiliyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Bilgisayar Öğretmeni Ahmet İyem ve iki öğrencisi "15 Temmuz Şehit ve Gazileri" adını verdiklerini otomatik silah üretti. 3 ayda hurda malzemelerden imal edilen silah, cep telefonuyla kolaylıkla kullanılabiliyor.
Sındırgı Mesleki Teknik Eğitim Merkezi (METEM) yıl sonu sergisini açtı. Sergide Bilgisayar Öğretmeni Ahmet İyem ve iki öğrencisinin geliştirdiği "15 Temmuz Şehit ve Gazileri" isimli otomatik silah büyük ilgi gördü. Sergi için tehlikesiz ve ruhsat gerektirmeyen havalı tüfek kullandıklarını belirten öğretmen Ahmet İyem, askeri kullanım amacıyla imal ettikleri silahın askerlerin can güvenliğine katkı sağlamak olduğunu belirtti.
Silahın teknik özellikleri konusunda bilgi veren İyem, "Projedeki amacımız askerlerin güvenliğini sağlamak, aynı zamanda düşman hedeflerine isabetli atışlar verebilmek. Sistemimiz çok uzak mesafelerden kontrol edilebiliyor ve 300 metreyi geçebiliyor. Atış kalitesi silahına göre değişir, şu an sistemimizin üzerine güvenlik açısından havalı tüfek koyduk. Yaparken iki öğrencimizle yaklaşık 3 ay boyunca geceli gündüzlü çalıştık" dedi.

"TELEFON EKRANINDAKİ GÖRÜNTÜYÜ HEDEFLEYEBİLİYORUZ"
Yaptıkları silahın hemen hemen tüm malzemelerini hurdalardan elde ettiklerini söyleyen Bilgisayar Öğretmeni Ayhan İyem, "Arabanın silecek motoru, çanak antenin kaldırma motoru ile bazı parçaları çamaşır makinesinden aldık. Döküm parçaları da keza öyle" şeklinde konuştu.
Ürettikleri silahın çok fazla yerde kullanılabileceğini söyleyen İyem, "Silahımız özellikle askeri amaçlı kullanılabilir. Silahımızı kalekolların çatısına, bazı yerlerde askeri araçların üzerine konulabilecek şekilde yaptık. Aselsan firması kadar, devletimizin yaptığı kadar profesyonel olmasa da elimizden geldiğince üretimini gerçekleştirdik. Silahın üstündeki kamuflajları eski askeri kıyafetlerden yaptık. Sistemimiz şu an daha acemi ama geliştirilebilir. Görüntü aktarmayı cep telefonu üzerinden yapıyoruz. Telefon ekranındaki görüntüyü hedefleyebiliyoruz" dedi.
Öğrencilerin isteği üzerine silaha "15 Temmuz Şehitler ve Gazileri" ismi verdiklerini söyleyen İyem, "Öğrencilerimiz bu silahın ismini koyarak şehitlerimize ve gazilerimize armağan ettiler. TÜBİTAK yarışmasına bu isimle katılmak için başvuru yaptık, ancak Mayıs ayında silahımızı bitiremediğimiz için katılamadık. İnşallah önümüzdeki senelerde tekrar yarışmaya katılacağız" şeklinde konuştu.
(Necip Karatuna /İHA)

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