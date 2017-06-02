Çamaşır asarken balkon çöktü

İstanbul Esenler'de iddiaya göre, bir kadın çamaşır astığı sırada balkon çöktü. Olayda yaralanan kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

İstanbul Esenler'de iddiaya göre, bir kadın çamaşır astığı sırada balkon çöktü. Olayda yaralanan kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Ola, Esenler Kemer Mahallesi'nde geçtiğimiz gün meydana geldi. İddiaya göre, Emel G. İsimli kadın balkonda çamaşır astığı sırada henüz belirlenemeyen bir neden balkon çöktü. Çökmeyle birlikte yere düşen talihsiz kadının yardımına komşuları koştu. Bu sırada sağlık ekipleri ve polis ekiplerine de haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptığı Emel G.'yi hastaneye kaldırılarak tedavi altına aldı. Hayati tehlikesi bulunmayan kadının vücudunda kırıklar olduğu belirtildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

(Volkan Kayalar /İHA)