11.01.2017 20:04 Cama kafa atıp... F.Bahçe'nin kupasını çalmaya kalktı

Fenerbahçe Müzesi'nden başı ile camı kırarak şampiyonluk kupasını çalmaya çalışan Trabzonlu Halit Şahin, güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. Karakolda ifadesi alınan Şahin, serbest bırakıldı. Fenerbahçe Müzesi'nden başı ile camı kırarak şampiyonluk kupasını çalmaya çalışan Trabzonlu Halit Şahin, güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. Karakolda ifadesi alınan Şahin, serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre olay sabah saatlerinde Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu içerisinde bulunan Fenerbahçe Müzesi'nde meydana geldi. Müzeye gelen Trabzonlu Halit Şahin, başı ile camı kırarak şampiyonluk kupalarından birini çalmaya çalıştı. Güvenlikçiler tarafından yakalanan Şahin, müzeye çağrılan polis ekiplerine teslim edildi. Karakolda ifadesi alınan Halit Şahin, daha sonra serbest bırakıldı.

Şahin'in daha önce Trabzon'da "oturan adam" eylemi ile gündeme geldiği belirlendi.



