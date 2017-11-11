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Cam filmlerine limit geliyor
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Cam filmlerine limit geliyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, cam filmleri ile ilgili 'Cam filminde Emniyetin görüntü alabileceği bir limit ile kriter getireceğiz. O kriteri aşanlar yasağa takılacak, o kriterin altında kalanlar serbest olacak' dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, cam filmleri ile ilgili "Cam filminde Emniyetin görüntü alabileceği bir limit ile kriter getireceğiz. O kriteri aşanlar yasağa takılacak, o kriterin altında kalanlar serbest olacak" dedi.
Adıyaman'da bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak için kente gelen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Adıyaman Valiliğinde son günlerin önemli gündem maddesi olan 'cam filmi' konusunda açıklamalarda bulundu.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, cam filmleri konusunda terör saldırılarından korkulduğu için bu yasağın getirilmek istendiğini dile getirerek, "Cam filmi konusunda gecen sene Emniyet Genel Müdürlüğümüzden bize gelen görüş olumluydu. Yani cam filmi olabilir, kaldırılmasını istemiyordu. Gecen sene ki olumlu görüş doğrultusunda bir yönetmelik hazırladık. Bunu yayınladık. Fakat geçiş sürecini 26 Ekim 2017 olarak belirledik. Bu esene Emniyet Genel Müdürlüğümüzden gelen yazı ise cam filmi yasağının uygulanmasıydı. Emniyet Genel Müdürlüğümüzle 3 aydan fazla süren görüşmeler yaptık. Terör konusunda birkaç örnek verdiler. Reina Saldırısı gibi. Şundan korktuk, bir terör hadisesi olunca 40-50 kişi ölür. Cam filmi olan bir araçla teröristler kaçar, bunun sorumluluğunu alamayız diye çekindik. Dolayısıyla biz Emniyet Genel Müdürlüğümüzün ısrarlı taleplerine uyduk. Yoksa bizim Bakanlık olarak görüşümüz Avrupa Birliği Uyum Yasaları çerçevesinde bu cam filmi yasağının kaldırılmasından yanadır. Ama can güvenliği söz konusu olunca bir şey diyemiyoruz" dedi.

"CAM FİLMLERİNİN DERECELERİNDE LİMİT OLACAK"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cam filmi ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından üzerinde yeniden çalışma başlatıldı. Bakan Faruk Özlü, konuyla ilgili bir esneklik yapılacağını kaydederek, "İçişleri Bakanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğümüz, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımız ve bizim Bakanlığın uzmanları bir araya gelecekler. Cam filminde emniyetin görüntü olabileceği bir limit ile kriter getireceğiz. O kriteri aşanlar yasağa takılacak, o kriterin altında kalanlar serbest olacak. Teknik bir çalışma yapacağız, müştereken karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.
Yerli otomobilin üretim yeri ile ilgili soruya ise Bakan Özlü, "Fabrikanın yeri konusu ikinci fasıl konusu. Şuan ilk fasıldayız. Birinci fasılda tasarım, geliştirme, prototip faslıdır.24 ay sürecektir. Otomobilin üretim konusu ikinci fasılda belirlenecektir" diye konuştu.
Adıyaman Valiliğinde, Adıyaman turizminin gelişmesi için hazırlanan İPA projesinin imzası atıldı.
Bakanın programına TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, milletvekilleri Adnan Boynukara,İbrahim Halil Fırat, Salih Fırat, Vali Nurullah Naci Kalkancı, AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdoğan, bakanlık yetkilileri katıldı.
(Ahmet Arslantaş - Cihankizir/İHA)
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