Cam filmi cezaları durduruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Beştepe'de AK Partili milletvekilleriyle buluşarak tepki toplayan cam filmi yasağı için "Yasak yanlış, mağduriyet yaratılmasın." demişti.

YÖNETMELİK BELİRLENENE KADAR CEZA YOK

Bunun üzerine yasağın esnetilmesi doğrultusunda adım atılması için harekete geçildi. Yeni yönetmelik belirlenene kadar trafik polisleri cam filmi kaplı araçlara ceza kesmeyecek.

Cam filmi cezaları durdurulduAdana'da, cam filmi yasağını protesto için sosyal medyadan örgütlenen gruptan, buluşma noktasına sadece 2 sürücü geldi, sürücülerden birine "cam filmi" ve "araçta teknik değişiklikten" 301 lira ceza kesildi.