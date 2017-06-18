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Çalması 20 saniye sürdü
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Çalması 20 saniye sürdü

İstanbul Şişli'de bir motosiklet, telefonla konuşuyormuş gibi yapan hırsız tarafından yaklaşık 20 saniyede çalındı.

İstanbul Şişli'de bir motosiklet, telefonla konuşuyormuş gibi yapan hırsız tarafından yaklaşık 20 saniyede çalındı.
Hırsızlık olayı, geçtiğiniz cumartesi günü saat 06.10 sıralarında Şişli Gülbahar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Necati Yıldırım iş yerine gitmeden önce motosikletini evinin önünde kaldırıma bıraktı. Yıldırım, ardından bir şeyler almak için eve çıktı. Tam o esnada kurbanını takip eden hırsız, telefonla konuşuyormuş gibi yaparak motosikletin yanına oturdu. Bir süre telefonla konuşan hırsız, etrafı gözetledikten sonra motosikletin yanına geldi. Hırsız daha sonra sokakta yürüyen insanların arasında motosikleti çalarak kayıplara karıştı. Yaklaşık 1 dakika sonra evden inen Yıldırım, motosikletini yerinde göremeyince sokaktaki vatandaşlara sordu. Motosikletin çalındığını anlayan Yıldırım, bir arkadaşının aracıyla hırsızın peşinden gitti ancak ne motosikletini ne de hırsızı bulabildi. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

"DEĞERİ 5 BİN LİRAYDI"
Motosikletin sahibi Necati Yıldırım, "Motosikleti bırakıp aşağıya iniyorum. O sırada hanım geliyor, bir dakika içerisinde asansöre binip gelene kadar adam 10 saniye içerisinde motosikleti çalıştırıp, arkasına bakmadan çok rahat bir şekilde gündüz vakti motosikleti alıp götürüyor. Bu tarz olayların önleminin alınması gerekiyor. Bunlar iki kişiler, muhtemelen çeteye bağlılar. Önce gelip ortalığı kolaçan ediyorlar. Sokak normalde canlı, sokağı denetledikten sonra boş bir zamanda çalıyorlar. Motosikletimin değeri 5 bin liraydı" dedi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
(Doğan Can Cesur / İHA)

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