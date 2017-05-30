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Çalıştığı marketin başka bir şubesini soydu
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Çalıştığı marketin başka bir şubesini soydu

Samsun'da borcundan dolayı bunalıma girdiği iddia edilen şahıs, çalıştığı marketin başka bir şubesinden 8 bin 69 liralık silahlı soygun gerçekleştirdi.

Samsun'da borcundan dolayı bunalıma girdiği iddia edilen şahıs, çalıştığı marketin başka bir şubesinden 8 bin 69 liralık silahlı soygun gerçekleştirdi.
Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Sarıcalı Mahallesi'nde bulunan bir market zincirinin şubesinde 2 gün önce meydana geldi. İddiaya göre, söz konusu marketin Ayvacık ilçe şubesinde çalışan Onur Ç. (31), çevreye olan borçlarını ödemek için bir arkadaşından 2 bin lira para alıp borçlarını ödedi. Ancak arkadaşından aldığı 2 bin lira parayı ödeme günü gelmesine rağmen geri ödeyemeyen Onur Ç., girdiği bunalım sonucu kendi çalıştığı marketin Çarşamba ilçesindeki şubesini silahlı soymaya karar verdi. Olaydan 2 saat önce markete gelip keşif yapan daha sonra da yüzünü bandana, başını da bere ile kapatan zanlı, gittiği markette silah çekip market sorumlusu Yaşar S.'yi (23) silah tehdidi ile yere yatırıp koli bandı ile ellerini bağladı. Kasiyer Sedef S.'yi (30) de silahla tehdit ederek kasadan 8 bin 69 lira parayı alıp marketten hızla çıkıp kayıplara karıştı.

İKİ AYRI EKİP KURULDU
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri 2 ayrı özel ekip kurup Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle çalışma başlattı. Marketin ve etraftaki güvenlik kamerası kayıpları incelendi. Yapılan araştırmada soyguncunun motosiklet ile marketin yanına gelip daha sonra yine aynı motosiklet ile kaçtığı tespit edildi. 80 ayrı güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, olay yerine yaklaşık bir kilometre mesafede terk edilmiş plakasız motosiklet buldu. Polis yaptığı araştırmada motosikletin şase numarasından 4 ayrı kişi üzerinden el değiştirdiğini ve en son olarak Onur Ç. adına kayıtlı olduğunu tespit etti. Onur Ç., aynı marketin Ayvacık ilçesindeki şubede çalışırken yakalandı.

BORCUNDAN DOLAYI YAPMIŞ
Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Onur Ç.'nin olay günü kullandığı giysi, kurusıkı tabanca mermileri ve çalıntı 8 bin 69 liradan geri kalan 4 bin 955 lira para ele geçirildi. Suçunu itiraf eden Onur Ç.'nin, soygun sırasında kurusıkı tabanca kullandığını ve borcundan dolayı soygun olayına karıştığını söylediği öğrenildi. Onur Ç.'nin paranın geri kalanıyla borcunu ödediğini söylediği ifade edildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Onur Ç., "silahla tehdit, nitelikli yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından bugün Çarşamba Adliyesine sevk edildi.
(Muammer Ay / İHA)

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