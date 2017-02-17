Çalıştığı fabrikadan 1 milyonluk kumaş çaldı

Bursa'da bir kumaş fabrikasından çalınan 1 milyon değerindeki kumaşı, bir işçinin çaldığı ortaya çıktı.

Bursa'da bir kumaş fabrikasından çalınan 1 milyon değerindeki kumaşı, bir işçinin çaldığı ortaya çıktı.

Olay Gürsu ilçesinde bulunan bir kumaş fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sayıma giren fabrika idarecileri, 1 milyon değerindeki kumaşların eksik olduğunu fark etti. Fabrika yetkilileri durumu jandarmaya bildirdi. Fabrika ve çevresinde inceleme yapan jandarma ekipleri, bir işçinin tazminat almadan işi bıraktığını fark etti. Ekipler, M.D. isimli şahsı bir süre takibe aldı. Daha sonra gözaltına alınan M.D, ifadesinde suçunu itiraf etti. Çalınan malların satışına yardım eden H.C. ve T.E. gözaltına alındı. Zanlılar sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

(Cengiz Gündüz/İHA)