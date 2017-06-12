Çalışmalar nedeniyle oluşan trafik havadan görüntülendi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılan çalışmalar nedeniyle oluşan trafik, akşam saatlerinde havadan görüntülendi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılan çalışmalar nedeniyle oluşan trafik, akşam saatlerinde havadan görüntülendi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde asfalt, yalıtım ve genleşme derzleri olmak üzere üstyapı yenileme çalışmaları dün gecenin ilk saatlerinde başlamıştı. Sabah saatlerinden itibaren yoğunluğun azalmadığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde mesai saatinin sona ermesiyle köprü girişinde trafik adeta durma noktasına geldi.

Özellikle Anadolu yakasından Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunun daha fazla olduğu gözlenirken oluşan trafik ve çalışmalar havadan görüntülendi. Görüntülerde durma noktasına gelen trafiğin kilometrelerce uzadığı görülüyor.

