Çalışanlar mahsur kaldı: Vatandaşlar müdahale etti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir otelde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir otelde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

İlçenin Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan bir otelin teras katında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark eden otel çalışanları, durumu hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yangında 2 otel çalışanının mahsur kaldığının bildirmesi üzerine harekete geçen bazı vatandaşlar, otelin yangın merdiveninden çıkarak mahsur kalanları kurtardı.

Bazı vatandaşlar, itfaiyenin olay yerine geç geldiğini iddia ederek tepki gösterirken, dumandan zehirlenen 2 çalışan ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri daha sonra yangını kontrol altına alarak söndürdü.

(Erkan Çapraz - Ömer Oğuz / İHA)