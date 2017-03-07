Çalışanlar mahsur kaldı: Vatandaşlar müdahale etti
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir otelde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir otelde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi. İlçenin Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan bir otelin teras katında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark eden otel çalışanları, durumu hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yangında 2 otel çalışanının mahsur kaldığının bildirmesi üzerine harekete geçen bazı vatandaşlar, otelin yangın merdiveninden çıkarak mahsur kalanları kurtardı. Bazı vatandaşlar, itfaiyenin olay yerine geç geldiğini iddia ederek tepki gösterirken, dumandan zehirlenen 2 çalışan ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri daha sonra yangını kontrol altına alarak söndürdü. (Erkan Çapraz - Ömer Oğuz / İHA)
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