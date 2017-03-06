Çalışan kişi başına üretim dördüncü çeyrekte arttı

İmalat sanayi genelinde 2016 yılı dördüncü döneminde, çalışan kişi başına üretim yüzde 3,32 arttı.

İmalat sanayi genelinde 2016 yılı dördüncü döneminde, çalışan kişi başına üretim yüzde 3,32 arttı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2016 yılı dördüncü dönem üç aylık verimlilik istatistiklerini açıkladı. Buna göre; EFİS Rev.2'ye (Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistikî Sınıflaması) göre hesaplanan 2010 Ort.=100 temel yıllı üç aylık çalışan kişi başına üretim endeksi, 2016 yılı dördüncü döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre (2015 yılı dördüncü dönemine göre) yüzde 3,32 arttı. Çalışan kişi başına üretim endeksi, bir önceki döneme göre (2016 yılı üçüncü dönemine göre) ise yüzde 21,60 arttı.

Çalışılan saat başına üretim endeksi 2016 yılı dördüncü döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,37 arttı. Çalışılan saat başına üretim endeksi, bir önceki döneme göre ise yüzde 12,75 arttı.

Bölümler itibarıyla, çalışan kişi başına üretim endeksinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre en büyük azalışın yüzde 10,77 ile 'tütün ürünleri imalatı', en büyük artışın ise yüzde 23,67 ile 'temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı' bölümlerinde gerçekleştiği görüldü.

Çalışılan saat başına üretim endeksinde bir önceki yılın aynı dönemine göre en büyük azalış yüzde 9,65 ile 'deri ve ilgili ürünlerin imalatı', en büyük artış ise yüzde 22,36 ile 'temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı' bölümlerinde gerçekleşti.

