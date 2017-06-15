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Çalıntı kart bilgileriyle lüks tatil polise takıldı
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Çalıntı kart bilgileriyle lüks tatil polise takıldı

İnternet üzerinden çalınan banka kartı ve kredi kartı bilgilerini kullanarak Antalya, İstanbul ve Ankara'da dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 4 kişi, Kemer Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

İnternet üzerinden çalınan banka kartı ve kredi kartı bilgilerini kullanarak Antalya, İstanbul ve Ankara'da dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 4 kişi, Kemer Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.
Banka ve kredi kartları bilgilerini kötüye kullanarak Kemer'de 8 ayrı dolandırıcılık olayına karıştıkları öne sürülen şüphelilerin, lüks otellerde, ünlü diskolarda vakit geçirdikleri belirlendi.
Halit K., Mahmut Ö., Fatih Ş. ve Ferhat B. ile birlikte bir miktar sentetik uyuşturucu olarak bilinen bonzai ve uyuşturucu madde kullandıkları esnada çektikleri video görüntülerinin de ele geçirildiği öğrenildi.
İnternet sohbet programı kullanan bir hacker tarafından ele geçirilen bilgileri kullandıkları iddia edilen şüpheliler hakkında Ankara ve İstanbul'da emniyet birimlerince fezleke hazırlanmış olması sebebiyle nöbetçi savcılık tarafından ek gözaltı süresi verildi. Şüpheliler, bu illerden gelen fezlekelerle birlikte tekrar nöbetçi mahkemeye sevk edilecek.
(Hanım Türk /İHA)

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