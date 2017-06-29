Çalınan üniversite sınavı kağıtları barda bulundu

Paris'te çalınan üniversiteye giriş sınavı matematik sınav kağıtları bir barda bulundu.

Paris'te çalınan üniversiteye giriş sınavı matematik sınav kağıtları bir barda bulundu.

Fransa'nın başkenti Paris'te çalınan üniversiteye giriş sınavı matematik sınav kağıtları hiç beklenmedik bir yerde bulundu. Birkaç gün önce matematik öğretmeni tarafından not vermek üzere bara götürülen üniversite giriş sınav kağıtları çantayla beraber çalınmıştı.

Kağıtların çalınmasının ardından 61 öğrenci tekrar matematik sınavından geçirildi. Çalınan sınav kağıtlarının yerine ikinci sınavın düzenlendiği sırada hırsız bir kafede çantayı bırakıp gitti. Mekanın sahibi unutulduğunu sandığı çantayı kimlik bilgileri için açınca çalınan sınav kağıtlarını buldu ve yetkililere teslim etti. Fakat geç bulunan sınav kağıtları 61 öğrencinin tekrar sınav geçmesine engel olamadı.

Öte yandan, bu sene gerçekleştirilen İspanyolca sınavları ise daha önce çıkan sınav sorularının aynısının verilmesinden dolayı iptal edildi.

(Özlem Kaplan / İHA)