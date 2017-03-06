Çalımbay: 'Üzüldük'

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, beraberliğe üzülürken sahadan mağlup ayrıldıklarını söyledi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, beraberliğe üzülürken sahadan mağlup ayrıldıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta kapanış maçında Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Galatasaray'a uzatma dakikalarında yediği golle 3-2 mağlup oldu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Çalımbay, son dakikada gelen mağlubiyetle çok üzgün olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ikinci yarısını çok iyi oynadıklarını kaydeden Çalımbay, "İyi oynadığımız maçtı. İkinci yarı çok iyi oynadık. Çok pozisyon yakaladık, bunlara dikkat edebilsek farkı artırabilirdik. Pozisyonlarda işi bitirmeliydik. Beraberliğe üzülürken sahadan mağlup ayrıldık. Son dakika yenmemesi gereken bir gol. Ölü top herkesin adamına yakın olması gereken top. Ölü toplarda adama yakın olmadık ve golü yedik" dedi.



"ŞANSIZ DÖNEMDEYİZ"

Bu ara şansız dönem geçirdiklerinin altını çizen Çalımbay, "5 oyuncumuzun olmayışı şansızlık. Diego'nun da çıkması kötü oldu. Son dakika golü yenmemesi gereken bir goldü. Galatasaray 10 kişi kaldıktan sonra çıkarmadık, tek şansları ölü toptu. Burada bizim hatamız vardı. Küçük şeylerden yenilmemesi gereken bir gol yedik. Kalan 11 maçımızı var, bunları en iyi şekilde tamamlamaya çalışacağız" diye konuştu. Çalımbay, karşılaşmada Eto'o, başta olmak üzere El Kabir'i, Yekta'yı Motta'yı aradığını kaydetti.

Eto'o'nun iç saha maçlarında önemli bir koz olduğunu kaydeden Çalımbay, "Bu maçta olsaydı gol ve asist yapardı" dedi.

(İsa Akar - Sabri Çağlar /İHA)