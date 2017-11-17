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Çalımbay, kadroyu şekillendiriyor
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Çalımbay, kadroyu şekillendiriyor

Süper Lige verilen milli aranın ardından Osmanlıspor ile sahasında karşılaşaçak olan Trabzonspor'da , Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kadroyu şekillendirmeye çalışıyor.

Süper Lige verilen milli aranın ardından Osmanlıspor ile sahasında karşılaşaçak olan Trabzonspor'da , Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kadroyu şekillendirmeye çalışıyor.
Süper Ligin 12. haftasında Osmanlıspor'u konuk edecek olan Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde hazırlıklarını sürdürürken, sakat oyunculardan gelen haberler Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ı rahatlatırken, cezalı oyuncular Olcay ve Okay'ın yokluğunda ise ilk 11'de şans vereceği isimleri netleştirmeye çalışıyor.

BURAK VE KUCKA MAÇ GÜNÜ BELLİ OLACAK
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sakatlıktan dönen Burak Yılmaz ve Kucka'ya Osmanlıspor maçında forma verip vermeyeceğine maç günü yapacağı değerlendirme sonrası karar verecek. İki oyuncuyu da hazır hale getirmeye çalışan deneyimli teknik adam, Okay'ın yokluğunda Kucka'yı ilk on birde değerlendirmeyi planlıyor. Uzun süren sakatlığın ardından takımla birlikte çalışmaya yeni başlayan ve çift kale maçlarda yer alan oyuncunun ligde son 4 haftadır forma giymemesi Çalımbay'ın tecrübeli oyuncuyla birlikte maç öncesi yapacağı değerlendirme sonrası kesin kararını vereceği belirtildi. Antalya'da yapılan kısa süreli kampta iyi bir çalışma dönemi geçiren Burak Yılmaz ile ilgili de titiz hareket eden Rıza Çalımbay, sürekli olarak yararlanmak istediği oyuncusuyla maç öncesi yapacağı değerlendirme sonrası kararını vereceğini öğrenildi.

ÇALIMBAY, VOLKAN VE BONGONDA ARASINDA TERCİH YAPACAK
Osmanlıspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili takımda Volkan Şen ve Bongonda istekli görüntüleriyle Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ı zorluyor. Olcay Şahan'ın yokluğunda iki oyuncu arasında tercih yapacak olan tecrübeli teknik direktör, iki oyuncu arasında gidip geliyor. Volkan Şen'in antrenmanlardaki istekli ve arzulu görüntüsü Çalımbay'ın takdirini toplarken, Antalya kampında büyük bir aşama kaydeden deneyimli oyuncu ilk 11'i zorlayan isimler arasında yer alıyor. Sezon başında büyük umutlarla takım kadrosuna dahil edilen Bongonda da, ilk 11'de girmek için büyük bir mücadele gösteriyor. Belçikalı oyuncu, Osmanlıspor maçında Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ı ilk 11 için düşündüren isimler arasında yer alıyor.
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Kayserispor maçında sakatlanan Mustafa Akbaş'ın yerine ise Mas'a görev vermesi bekleniyor. Sakatlığı devam eden Akbaş'ın tedavisine devam edildiği, Kayserispor maçında yerini bıraktığı Arjantinli oyuncu Mas'ın ilk 11'de görev yapması bekleniyor. Çalımbay'ın, yarın yapılacak taktik çalışmasının ardından kadroya son şeklini vereceği belirtiliyor.
(Gökmen Şahin/İHA)
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