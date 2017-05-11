Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Çalımbay'dan 'Fenerbahçe maçı' değerlendirmesi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Çalımbay'dan 'Fenerbahçe maçı' değerlendirmesi

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçından puanlarla dönmek istediklerini söyledi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçından puanlarla dönmek istediklerini söyledi.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 13 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe maçını basın mensuplarına değerlendiren Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, zorlu deplasmandan puanla dönmek istediklerini söyledi. Son 4 maçı en iyi şekilde bitirmek istediklerini belirten Çalımbay, gelecek sezonun planlamasını da yaptıklarını kaydetti.

"FENERBAHÇE MAÇINDAN PUANLARLA DÖNMEK İSTİYORUZ"
Son oynanan Başakşehir maçının ilk yarısı çok iyi oynadıklarını söyleyen deneyimli hoca, Cumartesi günü Fenerbahçe deplasmanından puan ile döneceklerini söyledi. Çalımbay, "Önümüzde Fenerbahçe maçı var. Sahada ne yapılması gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız. Ama Fenerbahçe takımı bundan 2 ay önceki Fenerbahçe değil. Fenerbahçe takımı toparlandı, kadrosu çok çok iyi. Hedeflerinde ligden daha fazla kupa maçları var. Kolay maç değil. Başakşehir maçının ilk yarısında oynadığımız gibi oynamamız gerekiyor. İkinci yarıda da oynadığımız gibi de hatalar yapmamız gerekiyor. Fenerbahçe gibi bir takımdan puan almak ve galip gelmek istiyorsak, kapasitemizin en üst seviyesine çıkmamız gerekiyor. Mücadelemizi yapıp, golü düşünüp öyle oynamamız gerekiyor. Bunların takımım farkında. Biz en iyisini yapmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Sakatımız yok. Yalnızca ufak tefek sakatlıkları olan arkadaşlarımız var. Sadece Yekta ve Zeki cezalı. İnşallah oradan da istediğimiz şekilde döneceğiz. Çünkü hedefimizi daha önce de söylemiştim ilk 10 içerisinde iyi bir yerde bitirmek. O da inşallah en iyi yer olur. Tek hedefimiz şu an Fenerbahçe maçı. Fenerbahçe maçından da puanlarla dönmek istiyoruz" dedi.

"4 MAÇI KAZANIRSAK OLANLARI GÖRECEĞİZ"
Trabzon ve Başakşehir maçlarını kaybederek büyük bir şansı kıl payı kaçırdıklarını belirten Çalımbay, "Trabzon ve Başakşehir maçlarını istediğimiz şekilde bitirseydik, çok büyük şansımız vardı. Ama istediğimiz gibi olmadı. Ben takımımla gurur duyuyorum. Çünkü bu takım çok zor yerlerden buralara getirdik. Bu takım ne zaman düşecek diye bekleyenler, şimdi 'Avrupa kupalarına gider' mi diye konuşuyor. Bunun konuşulması çok güzel bir şey. Bunu buraya getirenler de futbolcular, yönetim taraftar, teknik heyet ve hatta hatta personel. Yani kısacası herkesin payı var bunda. Önce 4 maçımızı kazanmaya bakalım. Biz 4 maçı kazanırsak olanları göreceğiz" diye konuştu.
Çalımbay, transfer konusunda ise teknik heyet olarak yönetime rapor sunduklarını ve kritik bölgelere oyuncu alacaklarını da sözlerine ekledi.
(Suat Metin / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Berber esnafının en büyük derdi 'ucuzcu' meslektaşları
Hovak Kalesi yıkılmaya yüz tuttu
'Sağlık hizmetlere erişmede ABD'de Türkiye'den geridedir'
Erzurum'da PKK'nın cephaneliği ele geçirildi
'Başsavcı 15 Temmuz darbe girişimine hukuki darbe vurdu'
Serbest piyasada altın fiyatları
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Beşar Esad tarih verdi! İstifa edeceğim
Beşar Esad tarih verdi! İstifa edeceğim
Başbakan açıkladı! İBB adayı mı olacak?
Başbakan açıkladı! İBB adayı mı olacak?
Köprülerde geçiş ücreti kalkıyor
Köprülerde geçiş ücreti kalkıyor
Çavuşoğlu'ndan ABD'ye tepki! Bu bir tehdit...
Çavuşoğlu'ndan ABD'ye tepki! Bu bir tehdit...
Başsavcı suikaste mi uğradı?
Başsavcı suikaste mi uğradı?
RTÜK'ten Atatürk'e hakaret eden program için karar
RTÜK'ten Atatürk'e hakaret eden program için karar
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Berber esnafının en büyük derdi 'ucuzcu' meslektaşları
Berber esnafının en büyük derdi 'ucuzcu' meslektaşları
Hovak Kalesi yıkılmaya yüz tuttu
Hovak Kalesi yıkılmaya yüz tuttu
'Sağlık hizmetlere erişmede ABD'de Türkiye'den geridedir'
'Sağlık hizmetlere erişmede ABD'de Türkiye'den geridedir'
Erzurum'da PKK'nın cephaneliği ele geçirildi
Erzurum'da PKK'nın cephaneliği ele geçirildi
'Başsavcı 15 Temmuz darbe girişimine hukuki darbe vurdu'
'Başsavcı 15 Temmuz darbe girişimine hukuki darbe vurdu'
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
CHP'nin resmi kedisi 'Şero' salondakilere seslendi
CHP'nin resmi kedisi 'Şero' salondakilere seslendi
Köy evinden cephanelik çıktı
Köy evinden cephanelik çıktı
Reyhanlı saldırısıyla ilgili şok gerçek ortaya çıktı! FETÖ'cü savcı...
Reyhanlı saldırısıyla ilgili şok gerçek ortaya çıktı! FETÖ'cü savcı...
Türkiye'nin ilk yerli sivil helikopteri üretildi
Türkiye'nin ilk yerli sivil helikopteri üretildi
Sınıra Rus bayrağı çekildi
Sınıra Rus bayrağı çekildi
Ticari amaçlı 5G hizmetlerinde hedef 2020
Ticari amaçlı 5G hizmetlerinde hedef 2020

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English