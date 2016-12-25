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Çalımbay'dan Eto'o açıklaması
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Çalımbay'dan Eto'o açıklaması

Antalyaspor Teknik Direktör Rıza Çalımbay, 'Eto'o her şeyden önce çok iyi bir takım kaptanı. Takımına çok sahip çıkıyor. Her zaman iyi oynamak zorunda değil' dedi.

Antalyaspor Teknik Direktör Rıza Çalımbay, "Eto'o her şeyden önce çok iyi bir takım kaptanı. Takımına çok sahip çıkıyor. Her zaman iyi oynamak zorunda değil" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, göreve başladıktan sonra çok iyi bir istikrar yakaladıklarını belirterek, "Takımın başına geçtikten sonra çok kritik maçlar kazandık. Bu kritik maçları kazandıktan sonra Kasımpaşa maçı bizim için çok büyük önem taşıyordu. Bugün iki takımı da tebrik ediyorum. İki takım da çok pozisyonlar yakaladı. Bir tanesi benim sezon öncesi kurduğum takımdı. Biri de sonradan aldığım takımdı. İki takım da çok iyi oyun oynadı. Motta, Kenan Horiç ve diğer bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Dediğim gibi iyi bir istikrar yakaladık. Sezon çok uzun, ikinci yarı daha uzun geçecek. İkinci yarıya mükemmel başlamak zorundayız. Hem alacağımız oyuncular hem de antrenmanlarda daha iyi olmamız gerekiyor. Takım olarak bu başarının üstüne koyarsak istediğimiz yerde olacağımızı düşünüyorum" dedi.

"VİDEO HAKEM SİSTEMİN ŞİMDİ OLABİLECEK BİR ŞEY OLDUĞUNA İNANMIYORUM"
Video hakem ile ilgili gelen bir soruya deneyimli teknik adam, "Herkes gibi hakemler de hata yapabiliyor. Bu sistemin şimdi olabilecek bir şey olduğuna inanmıyorum. Biraz baktıktan sonra denemek lazım. Yani geçtiğimiz sezon ilave hakem uygulaması olmuştu. Belki bu da olacak ve kaldırılacak. Ama dediğim gibi neticede hakemler de insan, pozisyonları kaçırabiliyor. Ben bilerek hata yaptıklarına inanmıyorum. Çözüm olacaksa olabilir" şeklinde cevap verdi.

"ETO'O HER ZAMAN İYİ OYNAMAK ZORUNA DEĞİL"
Eto'o'nun performansıyla ilgili gelen bir soruya ise Çalımbay, şöyle cevap verdi:
"Eto'o her şeyden önce çok iyi bir takım kaptanı. Takımına çok sahip çıkıyor. Her zaman iyi oynamak zorunda değil. Eto'o her zaman takıma sahip çıkıyor. Takımda da olduğu sürece takıma liderlik yapmaya devam edecek."
(Adem Akalan - Harun Erdoğdu / İHA)
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