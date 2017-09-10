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Çalık'tan CHP'li İnce'ye 'Arakan' tepkisi
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Çalık'tan CHP'li İnce'ye 'Arakan' tepkisi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Öznur Çalık, CHP Milletvekili Muharrem İnce'nin Arakan'da yaşananlarla ilgili sözlerini eleştirerek, 'CHP Milletvekili Muharrem İnce bir açıklama yapıyor. Diyor ki 'Arakan'daki öldürülenler terör örgütüdür' diyor ya. Myanmar'daki katliama göz yummanızı bir tarafa bırakıyorum, üstüne üstlük bir de oradaki katliama sessiz kaldığınız gibi katledilenler için de terör örgütü diyorsunuz. Yazıklar olsun size' dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Öznur Çalık, CHP Milletvekili Muharrem İnce'nin Arakan'da yaşananlarla ilgili sözlerini eleştirerek, "CHP Milletvekili Muharrem İnce bir açıklama yapıyor. Diyor ki 'Arakan'daki öldürülenler terör örgütüdür' diyor ya. Myanmar'daki katliama göz yummanızı bir tarafa bırakıyorum, üstüne üstlük bir de oradaki katliama sessiz kaldığınız gibi katledilenler için de terör örgütü diyorsunuz. Yazıklar olsun size" dedi.
AK Parti Gümüşhane Merkez İlçe 6. Olağan Kongresi yapıldı. Gümüşhane Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede Fahri Yalçın'ın karşısında aday olmak isteyen Muammer Şeker, aday olabilmek için gereken 21 delege sayısına ulaşamadığı için aday olamadı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Öznur Çalık'ın da katıldığı kongrede kayıtlı 404 delegeden 305'i oy kullandı. Oyların 4'ü geçersiz sayıldı, diğer oyları Fahri Yalçın aldı.
Zaman zaman tartışmaların yaşandığı kongrede konuşan Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, AK Parti'nin 16 yıldır Türkiye'de istikrarın sağlanması için mücadele ettiğini belirterek, buna engel olmak isteyenlerin kendilerini yollarından döndüremeyeceğini vurguladı. Çalık, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun SİHA'larla ilgili açıklamalarına da şu sözlerle tepki gösterdi:
"Tanrının kulu bir Sezgin var. Ne diyor? 'SİHA'larla teröristleri niye vuruyorsunuz' diyor. Kardeşim bu ülkenin birliğine, dirliğine, bütünlüğüne kurşun sıkan hangi terör örgütü varsa, hangi terörist varsa biz onunla sonuna kadar mücadele edeceğiz. O SİHA'lar o teröristleri sonuna kadar vuracak. Bir tane terörist kalmayana kadar gazilerimiz için şehitlerimiz için askerimiz, polisimiz, milletimiz için sonuna kadar devam edecekler."
CHP Milletvekili Muharrem İnce'nin Arakan'da yaşananlarla ilgili sözlerini de eleştiren Çalık, "Ya inanamıyorum, gerçekten inanamıyorum. Bir anne olarak, bir kadın olarak inanamıyorum. Şimdi CHP Milletvekili Muharrem İnce bir açıklama yapıyor. Diyor ki 'Arakan'daki öldürülenler terör örgütüdür' diyor ya. Ya bebekler öldürülüyor ya. Bebekler annesiz kalıyor. Anneler çocuksuz kalıyor. Senin hiç vicdanın yok mu Muharrem İnce ya? Orada Müslümanlar katlediliyor ya. CHP'nin vicdanı yok mu kardeşlerim ya? Allah rıza için vicdan yok mu sizde ya? Myanmar'daki katliama göz yummanızı bir tarafa bırakıyorum, üstüne üstlük bir de oradaki katliama sessiz kaldığınız gibi katledilenler için de terör örgütü diyorsunuz. Yazıklar olsun size ya. Yazıklar olsun CHP zihniyetine diyorum" dedi.
AK Parti Gümüşhane Milletvekilleri Hacı Osman Akgül, Cihan Pektaş, Belediye Başkanı Ercan Çimen, İl Başkanı Celalettin Köse ve Başkan Fahri Yalçın'ın da birer konuşma yaptığı kongrede birlik-beraberlik vurgusu yapıldı. Divan başkanlığını Naim Ağaç'ın yaptığı kongreye Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) de temsilci gönderdi.
(Recep Ergin/İHA)
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