Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
'Çalgı Çengi İkimiz'in final galasına yoğun ilgi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

'Çalgı Çengi İkimiz'in final galasına yoğun ilgi

'Çalgı Çengi İkimiz' filminin final galası için Tokat'a giden başrol oyuncuları Ahmet Kural ve Murat Cemcir, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

"Çalgı Çengi İkimiz" filminin final galası için Tokat'a giden başrol oyuncuları Ahmet Kural ve Murat Cemcir, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Tokat'ın Niksar ilçesi doğumlu olan Murat Cemcir, memleketinde kendilerine gösterilen yoğun ilgiden memnun kaldı. Bir AVM'de Çalgı Çengi film galası ve hayran buluşmasına katılan iki ünlü isimi görüntüleyebilmek için hayranları adeta birbirleri ile yarıştı. Sahneye çıkarak konuşma yapan Cemcir, "4 ülke, 27 şehir gezdik, en kalabalık Tokat" şeklindeki sözleri ile gördükleri ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Hayranlarının "Dizi var mı?" şeklindeki sorularına cevap veren Ahmet Kural, seneye bugün dizi yapmayı düşündüklerini kaydetti. Daha sonra sahneden aşağı inerek hayranlarının arasına giren ikili bol bol özçekim yaptı. Ahmet Kural, yoğun ilgi karşısında "Ben Tarkan değilim, lütfen biraz sakin" diyerek hayranlarına espri yaptı.

"TARKAN DEĞİLİM"
Hayranlarının yanından güçlükle ayrılan iki ünlü oyuncu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarından mikrofonları alan Cemcir, Ahmet Kural'a sorular yöneltti. Basın mensuplarının hayranlarına "Tarkan değilim" şeklindeki sözlerini hatırlatması üzerine Kural, "İnsan bazen böyle kendisini popstar gibi zannediyor. Burada ekstra bir ilgi vardı" dedi.
Çalgı Çengi'den bekledikleri ilgiyi fazlası ile gördüklerini ifade eden Kural açıklamalarına şöyle devam etti:
"Çalgı Çengi-1 59 bin izlenmişti, Çalgı Çengi-2'de de çok iyi bir başarı var. Yani baktığınız zaman izlenmemiş gibi duruyor ama maşallah öp de başına koy. Şuan 2 milyon izleyici var. Seneye bu zamanlar bir dizi yapma fikrimiz var, şuan fikir oluşmaya başladı."

MEMLEKETİ NİKSAR'DA FİLM ÇEKME HAYALİ VAR
Murat Cemcir, basın mensuplarını "Memleketiniz Niksar ilçesinde film çekmeyi düşünüyor musunuz?" şeklindeki sorusuna, "Böyle bir hayalim var. Burada mutlaka bir şeyler çekmek istiyorum. Ama ne zaman nasıl olur şu anda hiçbir bilgim yok. Kendi şirketimizi kurduk, kendi işlerimizi yapmaya başladık" diye konuştu.

BERLİN'DE BAŞLAYAN ÇALGI ÇENGİ İKİMİZ FİLMİNİN FİNALİ TOKAT'TA YAPILDI
Murat Cemcir, 4. haftada sinema seyircisinin filme ilgisinin devam ettiğine dikkat çekerek, "O yüzden çok mutluyuz. Berlin'de başlayan galamız 24 bin kilometre yol yaptıktan sonra Tokat'ta son buldu. Ahmet'in memleketi Ankara'da başlayacaktık ama Avustralya'da kar yağışından dolayı mahsur kalınca gelemedik" şeklinde konuştu.
(Nurhan İçmez/İHA)


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı
Anadolu Efes, CSKA Moskova'ya mağlup oldu
Alpay Özalan'dan Hakan Ünsal'a 'evet' yanıtı
'Çalgı Çengi İkimiz'in final galasına yoğun ilgi
Kısmen batan kuru yük gemisi karaya oturdu
ABD'li ünlü oyuncu Külliye'de
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Terör örgütü askeri üsse saldırdı! Onlarca ölü var
Terör örgütü askeri üsse saldırdı! Onlarca ölü var
Jeotermal suyun sıcaklığıyla serada domates üretiyorlar
Jeotermal suyun sıcaklığıyla serada domates üretiyorlar
Türkiye'nin sert yanıtına Yunanistan'dan cevap!
Türkiye'nin sert yanıtına Yunanistan'dan cevap!
AVM'de yangın çıktı! Bina boşaltılıyor
AVM'de yangın çıktı! Bina boşaltılıyor
Toplu taşımada yeni dönem genelge 81 ile gönderildi
Toplu taşımada yeni dönem genelge 81 ile gönderildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: El Bab'da daha derine gitmemek lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan: El Bab'da daha derine gitmemek lazım
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı
Anadolu Efes, CSKA Moskova'ya mağlup oldu
Anadolu Efes, CSKA Moskova'ya mağlup oldu
Alpay Özalan'dan Hakan Ünsal'a 'evet' yanıtı
Alpay Özalan'dan Hakan Ünsal'a 'evet' yanıtı
'Çalgı Çengi İkimiz'in final galasına yoğun ilgi
'Çalgı Çengi İkimiz'in final galasına yoğun ilgi
Kısmen batan kuru yük gemisi karaya oturdu
Kısmen batan kuru yük gemisi karaya oturdu
ABD'li ünlü oyuncu Külliye'de
ABD'li ünlü oyuncu Külliye'de
Kısem batan kuru yük gemisi karaya oturdu
Kısem batan kuru yük gemisi karaya oturdu
Bunun adı insanlık
Bunun adı insanlık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lindsay Lohan'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lindsay Lohan'ı kabul etti
Düğün yolunda katliam gibi kaza: 4 ölü, 1 yaralı
Düğün yolunda katliam gibi kaza: 4 ölü, 1 yaralı
Giresunspor deplasmanda aldığı 3 puana sevindi
Giresunspor deplasmanda aldığı 3 puana sevindi
Muş merkezli terör operasyonunda 21 tutuklama
Muş merkezli terör operasyonunda 21 tutuklama

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English