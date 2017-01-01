01.01.2017 11:15 Çaldıran dondu

VAN (İHA) â€' Van'ın Çaldıran ilçesinde eksi 40 dereceyi bulan soğuk hava nedeniyle akarsu ve dereler buz tutarken, ortaya çıkan manzara kartpostallık görüntüleri aratmıyor. VAN (İHA) â€" Van'ın Çaldıran ilçesinde eksi 40 dereceyi bulan soğuk hava nedeniyle akarsu ve dereler buz tutarken, ortaya çıkan manzara kartpostallık görüntüleri aratmıyor.



Türkiye'nin en soğuk yerleşim alanlarından biri olan Çaldıran ilçesinde hayat durma noktasına geldi. Soğuklardan en çok etkilenen ilçenin Ayrancılar ve Oruçlu mahallelerindeki ağaçlar kırağı tuttu, akarsu ve dereler dondu. Ortaya çıkan manzara ise kartpostallık görüntüleri aratmıyor. Yaşamın neredeyse durma noktasına geldiği Oruçlu Mahallesi'nin sakinlerinden Mustafa Beyazsu, sıcaklığın gece eksi 35-40 dereceye kadar düştüğünü söyledi. Beyazsu, "Biz bu hayata alışmışız, yapacak bir şey yok. Hayat şartları çok zor" dedi.



Ayrancılar Mahallesi sakinlerinden M. Nuri Aktaş ise, havanın çok soğuk olduğunu belirterek, "Soğuktan dolayı koyunlarımıza ot vermek için sabah saatinde çıkaramıyoruz. Hava biraz ısındıktan sonra çıkarabiliyoruz. Sobalarımız zaten hiç durmadan yanıyor. Hava sıcaklığı eksi 30-40'ları gördü" diye konuştu.



Haydar Çınarcı, evde sobalarının sabaha kadar yandığını söyledi. Dışarıda insanların bile zor durduğunu ifade eden Çınarcı, hava sıcaklığının öğle saatlerinde bile eksi 25 dereceyi bulduğunu kaydetti. Çınarcı, "Biz bu hayata alışmışız, hayatımız böyle devam ediyor" ifadelerini kullandı.

