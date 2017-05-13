Çaldığı paralarla burnuna estetik yaptırdı

Banka kartlarıyla alışveriş yapan Suriye uyruklu vatandaşların önce kart şifrelerine bakarak, onları bir süre takip ettikten sonra ara sokaklarda, yanındaki küçük çocuğu kullanarak yankesicilik yapan kadın, kıskıvrak yakalandı. Kadının çaldığı paralarla burnunu estetik yaptırdığı öğrenildi.

Banka kartlarıyla alışveriş yapan Suriye uyruklu vatandaşların önce kart şifrelerine bakarak, onları bir süre takip ettikten sonra ara sokaklarda, yanındaki küçük çocuğu kullanarak yankesicilik yapan kadın, kıskıvrak yakalandı. Kadının çaldığı paralarla burnunu estetik yaptırdığı öğrenildi.

İstanbul başta olmak üzere ülkenin çeşitli illerinde yankesicilik yöntemiyle vatandaşların banka kartlarını çalan zanlı, İstanbul polisinin başarılı operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. Özellikle Suriye uyruklu vatandaşları, çeşitli mekanlarda alışveriş yaparken kart şifrelerine bakan ve sonrasında takip ederek, ara sokaklara girdiğinde küçük çocukları kullanarak kartlarını çalan ettiren zanlı, son işinde yakayı ele verdi. Zanlının vatandaşların kartlarını çantasından çaldıktan sonra ilk olarak ATM'den para çektiği ardından kuyumcudan yüklü miktarda altın aldığı ve sonrasında ev eşyası satın alarak kartları sıfırladığı öğrenildi. 2011 yılından bu yana hep aynı yöntemi kullanarak vatandaşların kartlarını çalan kadın zanlının, A.B. (25) olduğu belirlendi. Teknik takiplerini tamamlayan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, eş zamanlı çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Bağcılar'da bir evin bodruma katına yapılan operasyonda kadın zanlı, birlikte çalıştığı kardeşi D.B. (32) ile kaçmaya çalıştığı esnada kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.



77 AYRI SUÇTAN ARANMASI, 40 YIL DA HAPİS CEZASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınmasının ardından zanlılar Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Kadın zanlının yapılan sorgusunda 77 ayrı suçtan aranması, bunlardan 17'sinin onandığı ve 40 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu, kardeşi D.B.'nin ise 7 ayrı suçtan aranması olduğu öğrenildi. Şubede ifadeleri alınan zanlılar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



BURUN ESTETİĞİ YAPTIRMIŞ

Öte yandan, polis tarafından yakalanan A.B.'nin kısa bir süre önce yaklaşık 4 kez burnundan estetik ameliyatı olduğu, dini nikahlı eşiyle ayrı bir evde yaşadığı öğrenildi. Zanlıların gerçekleştirdiği yankesicilik olayları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kadın zanlı ve çocuğun sokakta vatandaşların içerisinde bekliyor. Ardından yankesicilik işleminin gerçekleştiren zanlının kuyumcuya girmesi ve banka kartını çalışana uzatıyor. Zanlı çaldığı kartla alışveriş yaptıktan sonra uzaklaşıyor. Diğer bir görüntüde ise zanlının vatandaşları takip ettiği görülüyor.

(Doğan Can Cesur - Murat Horoz/İHA)