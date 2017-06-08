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Çaldığı iş makinesiyle ATM'yi soymak istedi
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Çaldığı iş makinesiyle ATM'yi soymak istedi

ABD'nin Maryland eyaletinde çok ilginç bir soygun girişimi yaşandı.

ABD'nin Maryland eyaletinde çok ilginç bir soygun girişimi yaşandı.
Forestville'deki olayda bir şahıs önce iş makinesi çaldı, ardından da bu iş makinesiyle bir ATM'yi soymak istedi. Fakat ne yaptıysa ATM'yi açmayı başaramadı. En sonunda da pes etti ve kaçtı. Polis şimdi firari soyguncuyu arıyor.

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