Çaldığı 140 bin TL'lik altın ve gümüşü satarken yakalandı

Adana'da bir ev ve iki iş yerinden çaldığı 140 bin lira değerindeki altın ve gümüşü satmak isteyen zanlı, suçüstü yakalandı.

Adana'da bir ev ve iki iş yerinden çaldığı 140 bin lira değerindeki altın ve gümüşü satmak isteyen zanlı, suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'nde 12 Şubat günü gümüş satan bir iş yerinden 110 bin lira değerinde eşya çalındı. 16 Şubat günü Gazipaşa Mahallesi'nde bir apartmandan 15 bin lira, 4 gün önce soyulan gümüş malzeme satan iş yerinden ikinci kez bu defa da 15 bin lira değerinde gümüş eşya çalındı.

Hırsızlık mağduru iş yeri ve ikamet sahibi polise başvurdu. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızlık olaylarını araştırmaya başladı. Polis yaptığı araştırmada hırsızlık olayını Arif B. isimli şahsın yaptığını belirledi. Polis, yüklü miktarda gümüş çalındığı için Adana'da gümüş alıp satımı yapan iş yerlerinde önlem aldı.

Bir gümüşçüye gelen Arif B. elindeki gümüşleri satmak için pazarlık yaptı. Arif B. yanında getirdiği gümüşleri çıkartıp iş yerine sahibine verdiği sırada polis baskın yaptı. Suçüstü yakalanan zanlı gözaltına alındı. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Bu arada polis, Arif B.'nin otomobilinde de arama yaparak gümüş takıları ele geçirdi. Polis ele geçirdiği eşyaları sahibine teslim etti. Zanlı ise sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

(Fatih Keçe/İHA)