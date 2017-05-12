Çakmak gazı dehşeti: 4 çocuk yaralı

Samsun'da çakmak gazının parlaması sonucu 4 çocuk yanarak yaralandı.
Samsun'da çakmak gazının parlaması sonucu 4 çocuk yanarak yaralandı. Olay, Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caminin tuvaletinde çakmak gazının ateş alıp parlaması sonucu alevler içinde kalan B.Ş. (16), D.K. (13), E.K. (13) ve N.R.E. (13) yanarak yaralandı. Yaralı çocuklar kendi imkanlarıyla Gazi Devlet Hastanesine gitti. Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen B.Ş. ve D.K. adlı çocuklar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Merkezine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Muammer Ay /İHA)
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