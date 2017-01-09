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Çakır STK temsilcileri ile bir araya geldi
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Çakır STK temsilcileri ile bir araya geldi

Kentteki sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, 'Ülkemiz kritik bir süreçten geçiyor' dedi.

Kentteki sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, "Ülkemiz kritik bir süreçten geçiyor" dedi.

Malatya Toplum Gönüllüleri Birliği Derneği-Gönüllü Kardeşlik Platformu tarafından yapılan mutat toplantıların sonuncusuna Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da katıldı. Bir lokantada düzenlenen toplantıya, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'ın yanı sıra, TSO Başkanı H.Hüseyin Erkoç, Malatya Toplum Gönüllüleri Platformu Başkanı Ahmet Aygün ve 60 dolayında STK temsilcisi katıldı.

Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği toplantıda, ülke gündemi değerlendirilirken, STK temsilcileri ile Belediye ve Belediyecilik hizmetleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantının açış konuşmasını yapan Platform Başkanı Ahmet Aygün, son dönemde ülkemizde yaşanan olaylar nedeniyle birlik ve beraberlik mesajları vererek, "gün birlik günüdür, kardeşlik günüdür. Bu günler en zor günlerdir. Allah birliğimizi daim etsin" diyerek, yaptığı çalışmalardan dolayı Çakır'a teşekkür etti.

"Birlik ve beraberlik noktasında çalışmamız lazım"

STK'larla birlikte olmaktan onur duyduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, ülke gündemi ve Belediye hizmetleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Suriye'nin insanların gözleri önünde yok edildiğini, ortada, vatan, millet ve değerler adına hiçbir şey kalmadığını belirten Başkan Çakır, "Bu terörü iyi değerlendirmek lazım. İslam coğrafyasının geldiği durumu iyi gözlemlemek gerekiyor. Bunları iyi incelersek kendimize mutlaka ders çıkarırız. Ortada büyük bir acı var. İnsanlık dramı var. Birlik ve beraberlik noktasında çok çalışmamız lazım. Ülkemiz şu anda DAEŞ, FETÖ, PKK terör örgütleriyle savaşıyor. Rus Büyükelçisi FETÖ, İstanbul'da eğlence merkezi DAEŞ'in, İzmir'de yaşanan saldırı PKK'nın eylemi. Bu örgütler, birilerinin kuklaları. Ülkemiz çok kritik bir mücadeleden geçiyor. Suriye'nin Irak'ın içerisine düştüğü durumda temel hedefin ülkemiz olduğu bir gerçek" diye konuştu.

Uluslararası siyaseti çok iyi bilmemiz gerektiğini belirten Başkan Çakır, bu politikaları takip etmememiz halinde, kendi aramızda bir mücadele yarışına gireceğimizi söyledi.

"Malatya'yı el birliğiyle yönetiyoruz"

Belediyecilik hizmetlerine de değinen Çakır, Malatya'yı el birliğiyle yönettiklerini ve kendi görevlerini kul hakkı yemeden, şerefiyle yapma temennisinde bulunurken, katılımcılardan dua talep etti. Son günlerde meydana gelen su kesintilerine de değinen Çakır, şebeke yenileme çalışmalarının yanı sıra alternatif içmesuyu arayışlarının da olduğunu belirterek, Şilan çayının hem sulama, hem de içmesuyu olarak Malatya'ya getirilmesinin planlandığını söyledi.

Sosyal belediyecilik hizmetlerine de değinen Çakır, Sosyal belediyeciliğin önemli olduğunu belirterek, "Göreve geldiğimizde sıfır bir sosyal belediyecilik vardı. Her bölgede oluşturduğumuz merkezlerimiz var. Kernek külliyesi, kadın spor yaşam merkezi, aile danışma merkezi, sanat sokağı oluşturduk. Bu merkezlerimizde düzenlediğimiz etkinliklerle geçtiğimiz yıl yüz binlerce insanımıza ulaştık" şeklinde konuştu.
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