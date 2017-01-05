05.01.2017 19:23 Çakır, gemi tersanesinde incelemelerde bulundu

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı Başkanı Fatih Çakır yönetim kurulu üyeleri ile birlikte ilçede faaliyet gösteren Ereğli Gemi A.Ş. tersanesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı Başkanı Fatih Çakır yönetim kurulu üyeleri ile birlikte ilçede faaliyet gösteren Ereğli Gemi A.Ş. tersanesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.



AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, yönetim kurulu üyeleri, belde başkanları ve gençlik kolları yöneticileri ile birlikte Ereğli Gemi A.Ş. Tersanesi Müdürü Kemal Bektaş'ı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı. Kdz. Ereğli'de ki tersanelerin yeniden canlandırılması için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını dile getiren Çakır, emek yoğun bir sektör olan tersanelerin için Kdz. Ereğli açısından büyük öneme sahip olduğunu söyledi. Çakır konuşmasında "Halkımızı yakinen ilgilendiren sektörlerden bir tanesi de tersanecilik sektörü. Burada çok insanımız çalışıyordu. Global krizden dolayı belli bir daralma oldu ama şu an ne durumdayız, geleceğe dair planlamalar nelerdir? Bunlarla ilgili görüş alışverişinde bulunmak için hem ziyaret edelim hem de bizimde destek olabileceğimiz ne varsa bunu bildirmeye geldik. Çünkü tersanecilik emek yoğun bir sektör, istihdama da çok fazla katkı sağlayan bir sektör. Tersaneciliği önemsiyoruz." dedi.



Çalışmaları hakkında bilgi veren Ereğli Gemi A.Ş. Tersanesi Müdürü Kemal Bektaş, şu anda 300 kadar işçi ile kapasitelerinin yüzde 15'i oranında çalıştıklarını söyledi. 2 yeni römorkörün yapımını tamamladıklarını 2 tanede devam eden 32 metrelik römorkör yapım çalışmalarının devam ettiğini anlatan Bektaş "Şu anda bir tanede 8 bin 400 tonluk kimyasal tanker yapım çalışmalarımız devam ediyor. Bunlar bizim kendi filomuza dahil olacak ve tankeri Temmuz- Haziran gibi teslim etmeyi planlıyoruz. İnşasına başlayacağımız şu anda proje aşamasında olan 6 tane römorkörümüz var. Bunları da önümüzdeki yıl Mart ayına kalmadan bitirmeyi planlıyoruz. Personel sayımız iş planlamasına göre 300 ile 400 arasında değişecek" dedi.



Bektaş ziyaret sırasında AK Parti İlçe Başkanı Fatih Çakır ve beraberindekilere slayt gösterisi eşliğinde bilgilendirmelerde bulundu. Çakır daha sonra beraberindekilerle gemi tersanesi içerisinde incelemelerde bulunarak çalışan işçilere kolaylıklar diledi.

