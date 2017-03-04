Çakıcı, yoğun güvenlik önlemleri altında hastaneye kaldırıldı

Bolu F Tipi Cezaevinde yatmakta olan Alaattin Çakıcı, KOAH rahatsızlığı nedeniyle gece saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri arasında acil servise kaldırıldı. Çakıcı, referandumla ilgili soruya, 'Sandıktan 'evet' veya 'hayır', ne çıkarsa millet ona saygı duymak zorunda. Yoksa insanlar rahmetli Kenan Evren'in hatasına düşer' dedi.

Bolu F Tipi Cezaevinde yatmakta olan Alaattin Çakıcı, KOAH rahatsızlığı nedeniyle gece saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri arasında acil servise kaldırıldı. Çakıcı, referandumla ilgili soruya, "Sandıktan 'evet' veya 'hayır', ne çıkarsa millet ona saygı duymak zorunda. Yoksa insanlar rahmetli Kenan Evren'in hatasına düşer" dedi.

Bolu'da F Tipi Cezaevi'nde yatmakta olan Alaattin Çakıcı gece saatlerinde KOAH rahatsızlı nedeniyle Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne götürüldü. 50 jandarma ve polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi altında acil servise götürülen Alaattin Çakıcı 2 saatlik muayenenin ardından hastaneden çıkartıldı. Hastane çıkışında, gazetecilerin 'referandumla ilgili birşey söylemek ister misiniz?' sorusuna Çakıcı, "Sandıktan 'evet' veya 'hayır', ne çıkarsa millet ona saygı duymak zorunda. Yoksa insanlar rahmetli Kenan Evren'in hatasına düşer" diye konuştu.

Alaattin Çakıcı , 'oy kullanma imkanınız olsa 'evet' mi yoksa 'hayır' mı kullanırdınız' sorusuna ise, "Mahkumum ben, Türkiye'nin bekasının yanındayım" şeklinde cevap verdi. Açıklama sonrasında cezaevi aracına bindirilen Çakıcı, polis ve jandarma ekiplerinin eskortluğunda tekrar cezaevine götürüldü.

(Bülent Velioğlu - Faruk Çidem/İHA)