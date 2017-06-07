Cahit Zarifoğlu ismini taşıyan okulda ve kabri başında anıldı

7 Haziran 1987 tarihinde vefat eden çağdaş Türk şiirinin öncü isimlerinde Cahit Zarifoğlu, ölümünün 30'uncu yıl dönümünde, Üsküdar Küplüce'de adının verildiği okulda anıldı. Öğrenciler, Zarifoğlu'nun kabri başında da Kur'an-ı Kerim okudu.

7 Haziran 1987 tarihinde vefat eden çağdaş Türk şiirinin öncü isimlerinde Cahit Zarifoğlu, ölümünün 30'uncu yıl dönümünde, Üsküdar Küplüce'de adının verildiği okulda anıldı. Öğrenciler, Zarifoğlu'nun kabri başında da Kur'an-ı Kerim okudu.

Yedi Güzel Adam'dan biri olan Cahit Zarifoğlu, vefatının 30'uncu yıl dönümünde ailesi, Çocuk Vakfı, Üsküdar Belediyesi ve Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından anıldı. Türk şiirinin öncü isimlerinden Zarifoğlu'nu anma merasimi, Üsküdar Küplüce'de adının verildiği ilkokulda, ardından kabrinin bulunduğu Küplüce Mezarlığı'nda gerçekleşti. Anma programına; Üsküdar Kaymakamı Mustafa Güler, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, dostları Mustafa Ruhi Şirin ve Asım Gültekin ve Zarifoğlu ailesinin yanı sıra çok sayıda öğrenci de katıldı. Usta şairin okula isminin verildiği törende Zarifoğlu'nun şiirleri okunurken hayatını anlatan bir sinevizyon gösterisi izlendi.



"30 YIL ÖNCE MİLLET OLARAK ÇOK ÖNEMLİ BİR DEĞERİMİZİ KAYBETTİK"

Zarifoğlu'nu rahmetle anan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Bundan 30 yıl önce millet olarak çok önemli bir değerimizi kaybettik. Kendisi hiç büyümeden çok genç yaşta hatta eserlerine bakarsak çocuk yaşta göç etti. Bir insan, düşünün ki kırklı yıllarda hayata veda ediyor ve böyle eserler bırakabiliyor. Zaten toplum olarak bir medeniyet inşa edecekseniz Cahit Zarifoğlu gibi şairleriniz, düşünürleriniz, yazarlarınız, edebiyatçılarınız olmak zorundadır" dedi.



"BU İSİMDEN SONRA BU OKULUMUZ İÇİN YENİ BİR MİLAT BAŞLAMIŞTIR"

Okul için yeni bir dönemin başladığını ifade eden Başkan Türkmen, "Mütevazi bir tören, mütevazi bir okul ama bundan sonraki dönemde bu okulda okuyan öğrencilerimiz de bu okulda gören yapan hocalarımız da artık Cahit Zarifoğlu ismi ve anlayışını çok özel, çok anlamlı, çok iyi hazırlanarak hem çocuklara hem topluma aktarmak durumundadırlar.Bu okulumuz yüz yıllık bir çınar. Bu isimden sonra bu okulumuz için yeni bir milat, yeni bir dönem başlamıştır. Yüce Cahit Zarifoğlu ismi, bu okulu bundan sonraki süreçte önemli bir tarihidir.Ne mutlu burada okuyan çocuklarımıza, burada çocuklarını okutan ailelerimize, burada görev yapan hocalarımıza" dedi.



"BÖYLE BİR OKULA BABAMIN İSMİNİN VERİLMESİ HER ANLAMDA ÇOK İYİ OLDU"

Programda merhum şairin oğlu Ahmet Zarifoğlu aileyi temsilen yaptığı konuşmada, "30 sene geçmiş vefatından itibaren. Hakikaten zaman çok çabuk geçiyor. Vefat ettiğinde ben 6 buçuk, 7 yaşlarındaydım. Buradaki öğrencilerin yaşındaydım. O kadar hatırlıyorum babamı.Herkesin emeğine sağlık. Okulun 1908 yılında açıldığını yeni öğrendim. O da beni çok mutlu etti. Böyle bir okula babamın isminin verilmesi her anlamda çok iyi oldu. Herkese teşekkür ederim" dedi.

Konuşmaların ardından Cahit Zarifoğlu adına düzenlenen şiir ve futbol yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Program, okuldan Küplüce Mezarlığı'na yüründükten sonra Cahit Zarifoğlu'nun kabri başında Kur'an-ı Kerim okunmasıyla devam etti. Usta şairi kabri başında dualarla anan çocuklar, Kur'an-ı Kerim okudu.

(Caner Sönmez / İHA)