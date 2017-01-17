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Çağla'dan ilk turda veda
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Çağla'dan ilk turda veda

Fransız rakibi Oceane Dodin'e üç sette kaybeden Çağla Büyükakçay, yılın ilk Grand Slam turnuvası Avustralya Açık'a birinci turda veda etti.

Fransız rakibi Oceane Dodin'e üç sette kaybeden Çağla Büyükakçay, yılın ilk Grand Slam turnuvası Avustralya Açık'a birinci turda veda etti.
Yedinci kez boy gösterdiği Avustralya Açık'ta ilk defa ana tabloda mücadele eden milli tenisçi Çağla Büyükakçay, birinci turda Fransız rakibi Oceane Dodin'e 7-5, 6-7, 6-2'lik setlerle mağlup oldu.
14 numaralı kortun ilk müsabakasında klasmanın 72. basamağındaki Dodin karşısında maça servisini kırdırarak başlayan Büyükakçay, 4-2 geriye düştükten sonra üst üste üç oyun alıp 5-4 öne geçti. Ancak set, Çağla'nın üç oyunluk serisine aynı şekilde cevap verip 7-5'e ulaşan Dodin'e gitti.
Büyük çekişme ikinci sette de sürdü. İlk 10 oyunda taraflar birbirlerine break fırsatı vermezken, 11. oyunda dört servis kırma puanı çeviren Çağla 6-5'lik üstünlüğü yakaladı. Hemen akabinde Dodin'in servisinde 40/15'e ulaşsa da iki set puanından faydalanamayan Büyükakçay, etkileyici bir tie-break oynayarak düğümü çözdü: 7/1.
Melbourne'da yaklaşık 35 dereceyi bulan sıcaklık altında gerçekleşen maçın final setine servis kırarak giren Çağla, oyunun gidişatı açısından büyük önem taşıyan ikinci ve üçüncü oyunda eline geçen şansları kullanamadı. Güçlü vuruşlar çıkararak hanesine arka arkaya beş oyun birden yazdıran ve 5-1'i bulan 20 yaşındaki Dodin, Büyükakçay'ın geri dönüşüne izin vermedi ve 6-2 ile maça noktayı koydu.
Sezonun ilk Grand Slam turnuvasına böylece açılış turunda veda eden Büyükakçay, 2 saat 23 dakika süren buluşmayı 8'i ace olmak üzere 32 kazanma vuruşu ve 28 basit hatayla tamamladı.
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