16.01.2017 16:38 Çağla Avustralya Açık'ta korta çıkıyor

Çağla Büyükakçay, sezonun ilk grand slam turnuvası olan Avustralya Açık'ta yarın korta çıkıyor. Başarılı tenisçi, dünya sıralamasının 71 numarası Oceane Dodin'le karşı karşıya gelecek. Çağla Büyükakçay, sezonun ilk grand slam turnuvası olan Avustralya Açık'ta yarın korta çıkıyor. Başarılı tenisçi, dünya sıralamasının 71 numarası Oceane Dodin'le karşı karşıya gelecek.

Başarılı tenisçi Çağla Büyükakçay, sezonun ilk grand slam turnuvasında boy gösteriyor. Avustralya Açık'ta ilk kez ana tabloda mücadele edecek olan başarılı tenisçi, yarın turnuvadaki ilk karşılaşmasına çıkacak. Fransız tenisçi Dodin'le eşleşen Çağla Büyükakçay, rakibini geçmesi durumunda bir sonraki turda Kateryna Bondarenko ile Caroline Garcia eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.



