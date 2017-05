Çağdaş Düsturname

Belki ilk başta inanmayacaksınız ama, bütünün, parçasından daha büyük olmadığı haller de vardır. Bilim felsefesiyle az buçuk uğraşmış biri ne demek istediğimi anlar. Var olan değişimin herkese eşit olduğu, kendi yerini beğenen ulusların en büyük yanılgısıdır. Kendi yerini beğenen; yani '' Bütün '' olduğunu düşünen. Bir önceki turun '' Bingo '' talihlisi, çarkı yeniden döndürme zamanı geldiğinde acı bir deneyimle anlar bunu.



Hollanda ve Portekiz; Denizlerin hakimi olmuşlar uzun yıllar. Bugün Rio'daki sıradan bir mahallenin en kıdemsiz yetkilisi dahi kendi muhitine sahip çıkamazken, Portekizliler, bütün Brezilya'ya egemen olmuşlar vakti zamanında. Şimdi ise, üç turist fazladan gelsin diye ekstradan beş takla fazla atıyorlar! Hollanda kısmen daha iyi, lakin, küçücük bir coğrafyada sıkışıp kalmışlar, ineklerinin oburluğuyla övünüyorlar. Osmanlının Trablus'tan çekilmesi karşılığı 12 adayı boşaltacağı sözünü veren İtalya, tüm şartları yerine getirmemize rağmen sözünden cayacak kadar kibirli ve güçlüydü bir zamanlar. Bana öyle geliyor ki, insanlar bir gecede makarna ve pizza sevmediklerine karar versinler, itiraf ettikleri bozuk ekonomileri yerle bir olacakmış gibi sallantıda şimdilerde.



Caesar'ın, dünyanın yarısını arka bahçesi gibi gördüğü dönemde biri çıkıp, '' Bu imparatorluk eninde sonunda yıkılacak '' deseydi, arenada kaplanlara yem olarak atılmaya tenezzül edilmeyecek kadar deli olduğu düşünülürdü herhalde. Amon Ra'nın mumyasına yeni baştan can üfleyebilsek, Sisi'nin suratına tükürürdü herhalde. Kanuni, Fransa kralına o meşhur mektubu gönderirken, dedesinin kurduğu imparatorluğun günü gelince buz gibi eriyeceğine ihtimal vermemiş olmalıydı. Akıl sayesinde lobut gibi devrilmezse uluslar, Sokrates'in Yunan'ı yıkılmazdı. Bugün Moğolistan dediğiniz yer, geleneksel yöntemlerle atmaca avlayan köylülerle dolu. Bir zamanlar eceli, kılıçlarının uçlarında taşıyorlardı oysa. Hani nerede Napolyon'un Fransa'sı, nerede Londra'ya leblebi gibi top güllesi yollayan Adolf'un Almanya'sı?



Dünya değişir dostlar, değişirken saltanat da değişir. Lehte olan konumu korumanın akıl ile, güç ile bir ilgisi yok. Kimine göre '' İlahi adalet '' dedikleri şeydir bu, kimine göre ise, binlerce yıldır keşfine uğraştığımız gezegenin yazılı olmayan kuralı. Olaylar şöyle gelişir; Birileri hüküm sürer, diğerleri boyun eğer. O birileri hüküm sürmeye devam eder, diğerleri, boyun eğmek zorunda olduğunu kanıksar. Hüküm süren, ısıtılmış metal gibi gevşerken, diğerleri boyun eğmekten sıkılmış olur. Hüküm süren farkına varmaz ama, insanlık var olduğu sürece devam edecek olan bu yarış, geriden gelenin galebe çalması üzerine planlanmıştır. Önde olan, geçeceği kimse olmadığı için heder etmez kendini, geride olanın bir hedefi vardır oysa; Öndekini yakalamak.



Tahmin falan değil bu söylediklerim; Keza tahmin konusunda çok iyi olduğumu söyleyemem. Kehanet desen hiç değil; Zira 2 dakika sonrasını dahi kestirmekten acizim. Bunun adına olsa olsa, dünyanın binlerce yıllık tecrübesini cebine koymak denilebilir. Daha önce de dediğim gibi birileri daha akıllı, diğerleri daha aptal olduğu için yaşanmaz bu değişim. Akıllıca ve aptalca davrananlar, sadece, bu zorunlu sürecin biraz daha ertelenmesini ya da hızlanmasını sağlarlar. Kısacası, Almanyayı Merkel yerine bakkal Hans'ın yönetmesi arasındaki fark devasa olmaz. Le Pen ile Macron'un savaşı, TV'lere en çok kimin çıkacağı ile ilgilidir. Cambridge Üniversitesinin oldukça dürüst Profesörü Jack Goody'nin de dediği gibi, '' Kendimizi kandırmaya bir son vermeliyiz artık. Zamanı gelince üstünlük, Doğu ve Batı arasında gidip gelir. '' Adına denge diyebilirsiniz bunun, hakimiyet paradoksu diyebilirsiniz, ( Ben çağdaş Düsturname demeyi tercih ediyorum ) eninde sonunda olacak olan budur. '' Hakimiyet hiç Doğuda olmadı ki '' diye vızıldayan bir Batı hayranının sesini duyar gibiyim. Yazının, barutun, toprağın ekimini sistemli bir hale getirmenin, ticarette kullanılan metaların ve yer darlığından dolayı yazamadığım bir çok şeyin hangi yarım kürede bulunduğunu zannediyorsunuz diye sormak isterim onlara. Paul Feyerabend'in de dediği gibi, Batının hiçbir buluşunun aşık atamayacağı şeyler başarılmıştır Doğuda. Batı, önüne geleni '' Cadı '' diye yakarken, bu kadim topraklarda ameliyat yapılıyordu. Makine tezgahlarında kıyafete dönüşen ipekler, ismini verdiği güzergahtaki her kenti ekonomik anlamda uçuruyordu. Doğu ile Batıyı kıyaslamak değil meramım. '' Batı dururken bizden bir şey olmaz '' ezikliğinin karşısına, '' Batı her şeyini bizden aldı '' ezikliğini çıkaracak da değilim. Büyük Doğu nasıl zamanını doldurup yerini büyük Batıya bıraktıysa, aynısı tekrarlanacak diyorum sadece.