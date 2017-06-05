Çağatay Akman'ın şarkısı kimin? Anna RF Jump açıkladı

Çağatay Akman katıldığı programlarda şarkının Mehmet Ali Sezer'e ait olduğunu açıklamış ve Sezer'e ödemelerin yapılarak şarkının hakkını aldıklarını söylemişti.

Bu ardı ardına gelen açıklamalardan sonra konunun diğer bir tarafı olan Anna RF sessizliğini bozdu ve konuya paylaştıkları bir video ile nokta koydu.

Şarkının tamamen kendilerine ait olduğunu iddia eden grubun açıklaması şu şekilde:

"Merhaba Türkiye, Ben Anna-RF'den Ofir J.Rock. Öncelikle, grubumuzun 2012'de olusumundan bu yana bize göstermiş olduğunuz tüm sevgi ve desteğiniz için çok teşekkür etmek istiyorum. Çok Teşekkürler !!! Sizinle parçamız olan "Jump" ve Çağatay Akman'ın şarkısı arasındaki Gerçeği paylaşmak istiyorum. "Jump şarkısının orijinal bestesi bize, yani grubumuz Anna-RF'e ait bir bestedir. Ve ilk olarak Kasım 2012'de Youtube'da yayınlanmıştır. Geçen yıl Ç. Akman'ın videosu Youtube'da yayınlandığında müzik kısmının bize, yani Anna-RF'e ait olduğunu yazdılar. Ancak birkaç gün sonra bunu değiştirdiler. Ve parçayı bizim Mehmet Ali Sezer'den aldığımızı yazdılar(iddia ettiler). Ki biz bu şarkıyı hiçbir zaman duymuş değiliz!!! Şimdi müzik uzmanları tarafınca, Akman'ın şarkısının bizim şarkımız olan Jump'dan kopyalandığının ve şarkımızın hiçbir şekilde Mehmet Ali Sezer'e ait parçayla bir bağlantısının bulunmadığını onaylayan belgeleri almış bulunmaktayız! Ve bu sebeple harekete geçtik ve Çağatay Akman'ın videosunu Youtube üzerinden kaldırttık. Tekrar çok teşekkürler tüm desteğiniz için! Çok teşekkürler. Umarız yakında hepinizle Türkiye'de görüşeceğiz. Sevgiler!"