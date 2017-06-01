Çağatay Akman'ın, 'Gece Gölgenin Rahatına Bak' şarkısı çalıntı mı?

Genç şarkıcı Çağatay Akman'ın Gece 'Gölgenin Rahatına Bak' şarkısı, bu yıla damga vuran şarkılar arasında yer alıyor. Özellikle sosyal medyada popülerleşen şarkı, müzik listelerinde birinci sıraya yükselmişti. Yayıncı şirketin resmi Youtube hesabında ise toplamda 240 milyondan fazla görüntülenmeye ulaşmıştı.

ANNA RF isimli grubun Jump isimli şarkısından alıntı yaptığı öne sürülen Gece Gölgenin Rahatına Bak şarkısı, Youtube'a yapılan şikayetler dikkate alınarak Gece yayından kaldırdı.

Bu yaşananlar üzerine Akman, Instagram hesabı üzerinden açıklama yaptı.18 yaşındaki şarkıcı, "Anna RF adı kullanılarak sahte bir telif ihtarı yapılmış" diyerek Gece Gölgenin Rahatına Bak şarkısının 1 gün sonra yeniden YouTube'da olacağını iddia etti.

İŞTE JUMP İSİMLİ O ŞARKI

GECE GÖLGENİN RAHATINA BAK ŞARKISININ SÖZLERİ

Gece gölgenin rahatına bak

Bir de dön kaderimin bahtına yar

Seni düşlerin anlayacakta

Dön memleketin haline bak

Aldı dünya çantasını

Gidiyor bıraktı bize fazlasını

Dönüp bakmaz arkasına

Bir de gel tat kalbimin bombasını

Adaleti koyduk ortasına

Dön dedi döndük voltasına

Fakirin paradan haberi yok ama

Zenginin meyvesini koy votkasına

Hadi gönlümü vurdun da

Söyle kim kimin umrunda

Yılan yatıyor koynunda

Bir öpücük kondur boynundan

Biraz dur başucumda

Kan ter kalmışım uçurumda

Azrail göz kırpsa

Ecel bize kucak açsa

Sabah gecenin üstünden

Üstüne düştüm üstünden

Üstüne üslük küskünler

Geceye küskünler

Kalem kağıda almışsa

Güneş geceyi sarmışsa

Ölüm kapıda durmuşsa

Ecel sonumuz olmuşsa

İŞTE ÇAĞATAY AKMAN'IN TELİF YEMESİNİN ARDINDAN YAPTIĞI AÇIKLAMA:

Instagram, hesabından açıklama yapan Çağatay Akman, Youtube'da 240 milyon izlenen klibin telif ihlali nedeni ile kaldırılması hakkında açıklama yaptı. Geçtiğimiz aylarda telif haklarının alındığını duyuran Akman, Youtube'da Anna RF adlı sahte bir hesap ile kliplerine telif şikayetinde bulunulduğunu dile getirdi. Gerekli başvuruların yapıldığını dile getiren Akman, şarkının önümüzdeki günlerde yeniden kullanıma açılacağının müjdesi Instagram hesabındaki takipçileri ile paylaştı.