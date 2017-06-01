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Çağatay Akman'ın, 'Gece Gölgenin Rahatına Bak' şarkısı çalıntı mı?
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Çağatay Akman'ın, 'Gece Gölgenin Rahatına Bak' şarkısı çalıntı mı?

Bu yılın en popüler şarkıları arasında yer alan 'Gece Gölgenin Rahatına Bak', telif hakkı nedeniyle YouTube'dan kaldırıldı. 240 milyonun üzerinde izlenen videonun kaldırılması üzerine genç şarkıcıdan açıklama geldi.

Genç şarkıcı Çağatay Akman'ın Gece 'Gölgenin Rahatına Bak' şarkısı, bu yıla damga vuran şarkılar arasında yer alıyor. Özellikle sosyal medyada popülerleşen şarkı, müzik listelerinde birinci sıraya yükselmişti. Yayıncı şirketin resmi Youtube hesabında ise toplamda 240 milyondan fazla görüntülenmeye ulaşmıştı. 

ANNA RF isimli grubun Jump isimli şarkısından alıntı yaptığı öne sürülen Gece Gölgenin Rahatına Bak şarkısı, Youtube'a yapılan şikayetler dikkate alınarak Gece yayından kaldırdı.

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Bu yaşananlar üzerine Akman, Instagram hesabı üzerinden açıklama yaptı.18 yaşındaki şarkıcı, "Anna RF adı kullanılarak sahte bir telif ihtarı yapılmış" diyerek Gece Gölgenin Rahatına Bak şarkısının 1 gün sonra yeniden YouTube'da olacağını iddia etti.

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İŞTE JUMP İSİMLİ O ŞARKI

GECE GÖLGENİN RAHATINA BAK ŞARKISININ SÖZLERİ

Gece gölgenin rahatına bak
Bir de dön kaderimin bahtına yar
Seni düşlerin anlayacakta
Dön memleketin haline bak

Aldı dünya çantasını
Gidiyor bıraktı bize fazlasını
Dönüp bakmaz arkasına
Bir de gel tat kalbimin bombasını

Adaleti koyduk ortasına
Dön dedi döndük voltasına
Fakirin paradan haberi yok ama
Zenginin meyvesini koy votkasına

Hadi gönlümü vurdun da
Söyle kim kimin umrunda
Yılan yatıyor koynunda
Bir öpücük kondur boynundan

Biraz dur başucumda
Kan ter kalmışım uçurumda
Azrail göz kırpsa
Ecel bize kucak açsa

Sabah gecenin üstünden
Üstüne düştüm üstünden
Üstüne üslük küskünler
Geceye küskünler

Kalem kağıda almışsa
Güneş geceyi sarmışsa
Ölüm kapıda durmuşsa
Ecel sonumuz olmuşsa

İŞTE ÇAĞATAY AKMAN'IN TELİF YEMESİNİN ARDINDAN YAPTIĞI AÇIKLAMA:

Instagram, hesabından açıklama yapan Çağatay Akman, Youtube'da 240 milyon izlenen klibin telif ihlali nedeni ile kaldırılması hakkında açıklama yaptı. Geçtiğimiz aylarda telif haklarının alındığını duyuran Akman, Youtube'da Anna RF adlı sahte bir hesap ile kliplerine telif şikayetinde bulunulduğunu dile getirdi. Gerekli başvuruların yapıldığını dile getiren Akman, şarkının önümüzdeki günlerde yeniden kullanıma açılacağının müjdesi Instagram hesabındaki takipçileri ile paylaştı.

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