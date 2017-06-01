Çağatay Akman'a telif şoku

'Gece Gölgenin Rahatına Bak' şarkısı ile sosyal medyada paylaşım rekorları kıran Çağatay Akman'ın klibi telif gerekçesi ile kaldırıldı.
"Gece Gölgenin Rahatına Bak" şarkısı ile sosyal medyada paylaşım rekorları kıran Çağatay Akman'ın klibi telif gerekçesi ile kaldırıldı. Yaklaşık 250 milyon kez izlenen 'Gece Gölgenin Rahatına Bak' şarkısı, YouTube'den telif hakkı nedeniyle kaldırıldı. Kısa sürede milyonlarca izlenen şarkının ANNA RF isimli grubun 2012 yılında yayınladığı Jump isimli şarkısından alıntı yaptığı öne sürüldü. Dillerden düşmeyen şarkı, Youtube'a yapılan şikayetler dikkate alınarak gece yayından kaldırdı. Özellikle sosyal medyada popülerleşen genç şarkıcı, müzik listelerinde birinci sıraya yükselmişti. Genç şarkıcı telif hakkının halledilerek şarkının tekrar YouTube'de olacağını iddia etti.
DAHA ÖNCE DE BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ 18 yaşındaki şarkıcı daha önce de Twitter hesabından yaptığı bir paylaşım dolayısıyla büyük tepki çekmişti. Akman, tepkiler üzerine sosyal medya hesabını gizlediği görülmüş, ardından da hesabın başkaları tarafından ele geçirildiğini iddia etmişti.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.