Çağatay Akman'a telif şoku

'Gece Gölgenin Rahatına Bak' şarkısı ile sosyal medyada paylaşım rekorları kıran Çağatay Akman'ın klibi telif gerekçesi ile kaldırıldı.

"Gece Gölgenin Rahatına Bak" şarkısı ile sosyal medyada paylaşım rekorları kıran Çağatay Akman'ın klibi telif gerekçesi ile kaldırıldı.

Yaklaşık 250 milyon kez izlenen 'Gece Gölgenin Rahatına Bak' şarkısı, YouTube'den telif hakkı nedeniyle kaldırıldı. Kısa sürede milyonlarca izlenen şarkının ANNA RF isimli grubun 2012 yılında yayınladığı Jump isimli şarkısından alıntı yaptığı öne sürüldü. Dillerden düşmeyen şarkı, Youtube'a yapılan şikayetler dikkate alınarak gece yayından kaldırdı. Özellikle sosyal medyada popülerleşen genç şarkıcı, müzik listelerinde birinci sıraya yükselmişti. Genç şarkıcı telif hakkının halledilerek şarkının tekrar YouTube'de olacağını iddia etti.



DAHA ÖNCE DE BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ

18 yaşındaki şarkıcı daha önce de Twitter hesabından yaptığı bir paylaşım dolayısıyla büyük tepki çekmişti. Akman, tepkiler üzerine sosyal medya hesabını gizlediği görülmüş, ardından da hesabın başkaları tarafından ele geçirildiğini iddia etmişti.

