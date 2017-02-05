Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Bzı şirketlere ait hisseler Varlık Fonuna devredildi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Bzı şirketlere ait hisseler Varlık Fonuna devredildi

Bakanlar Kurulu kararıyla Hazine'nin uhdesinde bulunan bir kısım kamu sermayeli şirketler ile Özelleştirme Yüksek Kurulu kararıyla özelleştirme programında bulunan bazı şirketlere ait hisseler Türkiye Varlık Fonuna devredildi.

Bakanlar Kurulu kararıyla Hazine'nin uhdesinde bulunan bir kısım kamu sermayeli şirketler ile Özelleştirme Yüksek Kurulu kararıyla özelleştirme programında bulunan bazı şirketlere ait hisseler Türkiye Varlık Fonuna devredildi.
Bir kısım kamu sermayeli şirketler ile özelleştirme programında bulunan bazı şirketlere ait hisselerin Türkiye Varlık Fonuna devredilmesine ilişkin Başbakanlık kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu kararıyla Hazine'nin uhdesinde bulunan bir kısım kamu sermayeli şirketler ile Özelleştirme Yüksek Kurulu kararıyla özelleştirme programında bulunan bazı şirketlere ait hisseler Türkiye Varlık Fonuna devredildi.
Söz konusu şirketlerin mevcut yönetimleri ve işletme politikaları, iş planları, yatırım ve büyüme stratejilerine uygun olarak devam edeceği ifade edilirken, uluslararası finans kuruluşları da dâhil olmak üzere ilgili paydaşlarla sağlanan işbirliğinin sürdürüleceği belirtildi. Türkiye Varlık Fonunun söz konusu şirketleri Bakanlar Kurulunca onaylanacak Stratejik Yatırım Planı çerçevesinde yönetecek.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Türkiye'de ilk defa 'WhatsApp Hastane Hattı' kuruldu
Denizli'de FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
İstanbul Büyükşehir Avrupa Kulüpler Kros Şampiyonu oldu
Kritik görüşme 4 buçuk saat sürdü
Nilhan Osmanoğlu sessizliğini bozdu
Beşiktaş - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Terör örgütüne darbe! Çok önemli o isim öldürüldü
Terör örgütüne darbe! Çok önemli o isim öldürüldü
'Her türlü mağduriyeti çözeceğimize söz veriyorum'
'Her türlü mağduriyeti çözeceğimize söz veriyorum'
MHP olağanüstü toplanıyor
MHP olağanüstü toplanıyor
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'leri
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'leri
Trump'a bir şok daha: Reddedildi!
Trump'a bir şok daha: Reddedildi!
TÜSİAD Başkanı: Ekonomiye güvenimiz sonsuz
TÜSİAD Başkanı: Ekonomiye güvenimiz sonsuz
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Türkiye'de ilk defa 'WhatsApp Hastane Hattı' kuruldu
Türkiye'de ilk defa 'WhatsApp Hastane Hattı' kuruldu
Denizli'de FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
Denizli'de FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
İstanbul Büyükşehir Avrupa Kulüpler Kros Şampiyonu oldu
İstanbul Büyükşehir Avrupa Kulüpler Kros Şampiyonu oldu
Kritik görüşme 4 buçuk saat sürdü
Kritik görüşme 4 buçuk saat sürdü
Nilhan Osmanoğlu sessizliğini bozdu
Nilhan Osmanoğlu sessizliğini bozdu
Beşiktaş - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN
Beşiktaş - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN
Bakan Kılıç: Sizin milletten mi korkunuz var?
Bakan Kılıç: Sizin milletten mi korkunuz var?
Gerilim duvarı yıkıldı
Gerilim duvarı yıkıldı
'Bizim için son derece iyi bir sonuç oldu'
'Bizim için son derece iyi bir sonuç oldu'
Duvara çarpan otomobilde can pazarı
Duvara çarpan otomobilde can pazarı
Akçay: İki takımı da kutluyorum
Akçay: İki takımı da kutluyorum
Karaca avlayan avcılara 13 bin TL ceza
Karaca avlayan avcılara 13 bin TL ceza

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English