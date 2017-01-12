12.01.2017 15:30 ByLock'u meraktan yüklemiş

Zonguldak'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan 23 yaşındaki Emriye K., By-Lock'u meraktan yüklediğini söyledi. Mahkeme salonunda hüngür hüngür ağlayan tutuklu sanığın tahliye talebi ise kabul edilmedi. Zonguldak'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan 23 yaşındaki Emriye K., By-Lock'u meraktan yüklediğini söyledi. Mahkeme salonunda hüngür hüngür ağlayan tutuklu sanığın tahliye talebi ise kabul edilmedi.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan 23 yaşındaki tutuklu sanık Emriye K., hakkındaki iddiaları kabul etmedi. "Anayasal düzeni ortadan kaldırmak", "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Türkiye Cumhuriyetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlamasıyla yargılanan Emriye K., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. 2012 yılında eğitime başladığı Uludağ Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü'nden 2016 yılında mezun olduğunu anlatan tutuklu sanık, eğitim hayatı boyunca dayısının evinde kaldığını ifade etti. Eğitim hayatı boyunca FETÖ/PDY'ye ait yurtlarda kalmadığını da söyleyen Emriye K., terör örgütünün sohbetlerine de katılmadığını ifade etti.



"BY-LOCK'U MERAKTAN İNDİRDİM"

By-Lock isimli gizli iletişim programını geçen yıllarda merak duygusuyla indirdiğini anlatan tutuklu sanık, kullanmayı bilmediği için programı kaldırdığını ifade etti. Tutuklu sanık Emriye K., "Bu yapıyla hiçbir irtibat halinde olmadım. Üstüme atılı suçlamayı kabul etmiyorum. By-Lock isimli programı geçen yıl veya ondan önceki yıl birkaç kişiden duyduğumdan dolayı Google Play Store'dan indirdim. Sadece merak etmiştim. İndirmemin sebebi tamamen merak duygusudur. Teknolojiyi seven bir insanım. Telefonumda başka iletişim programları da bulunmaktadır. Bir ay belki iki ay telefonumda yüklüydü. Hiç kimse ile irtibata geçmedim. Daha sonra telefonumdan programı kaldırdım. Çünkü kullanamıyordum ve anlamıyordum" dedi.



"ELİMİZDE KALANLAR DOSTLARIMIZ, REFERANSLARIMIZ LİSTESİNDE ADI ÇIKMIŞ"

Mahkeme başkanı duruşmada Bursa'nın Osmangazi ilçesinde KOM ekiplerince yapılan aramada "Semih" kod adlı bir kişinin evinde "Elimizde kalanlar, dostlarımız, referanslarımız" şeklindeki liste ele geçirdiğini hatırlattı. Bu listede tutuklu sanık Emriye K.'nın adı ve telefon numarasının yanı sıra isminin yanında parantez içerisinde "Büşra" adı yazdığını hatırlatan mahkeme başkanı, tutuklu sanığa liste hakkında bilgisi olup olmadığını sordu.

"Büşra" adını bilmediğini ve böyle bir kod adının da olmadığını söyleyen Emriye K., şöyle devam etti:

"O kişiyi tanımam. Bunun gibi "Semih" kod adlı ismi de bilmem. Sınıfımda dahi böyle bir yoktur. Bahsedilen yerde ele geçen listede benim adımın başında bulunan 'Büşra' ismini bilmem. Kod adım da değildir. Polisler ilk defa kapıma dayandığında haberim oldu. FETÖ toplantılarına üniversite hayatımda hiçbir şekilde katılmadım. Bu yapılanmadan insanlarla tanışmadım."



MAHKEME SALONUNDA HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Soruşturma sırasında çantasından çıkan dua kitabında "Fethullah Gülen" yazılarını polislerin araması sırasında fark ettiğini anlatan tutuklu sanık, "Ben muhafazakâr bir aile çocuğuyum. Evimde bir sürü dini kitap var. Çantamda ele geçen bir kitabın bu yapıya ait olduğunu bilmiyordum. Zaten dua kitabı Arapça'ydı. Üzerinde Fethullah Gülen'e ait olduğu da yazmıyordu. Evimde bir sürü kitap vardı. Polislerin kitabın içerisinde inceleme yaptığında Fethullah Gülen'e ait yazılar olduğunu öğrendim. Burs almak için Bank Asya'dan hesap açtırmıştım. Üniversite 3. Sınıfta açtırmış olabilirim. Ancak herhangi bir burs almadım. ATM'si üniversitenin fakültesine yakın olduğu için hesap açtırmıştım. Bir kez işlem yapmıştım. Ailemin gönderdiği parayı buradaki hesabıma yatırmıştım" dedi.

Mahkeme dosyada yer alan eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı 17 Şubat 2017 tarihine erteledi. Tahliye talebi reddedilen tutuklu sanık, mahkeme salonunda hüngür hüngür ağladı. Yaklaşık 4 ay boyunca ceza evinde olan tutuklu sanığın, By-Lock'u ne derecede kullandığının tespiti hakkında KOM Daire Başkanlığı'na yazı yazılmasına karar verildi.

(Onur Altındağ/İHA)

