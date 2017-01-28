ByLock operasyonunda 8 eski emniyet mensubu tutuklandı
Kütahya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 eski emniyet çalışanı tutuklandı.
Kütahya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 eski emniyet çalışanı tutuklandı. Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince dün gözaltına alınan, meslekten ihraç edilen ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen, 2'si komiser yardımcısı 8 eski emniyet mensubu işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (Hüseyin Efe / İHA)
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