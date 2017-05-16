ByLock kullandığı tespit edilen 9 kişi tutuklandı

Çankırı'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakim karşısına çıkan 11 'ByLock' şüphelisinden 9'u tutuklandı.
Çankırı'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakim karşısına çıkan 11 'ByLock' şüphelisinden 9'u tutuklandı. Örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve hakim karşısına çıkan 11 kişiden H.B, Uzman Çavuş A.A ve T.Ş, Diyanet İşleri Başkanlığı personeli H.K, H.E, H.K ve O.A, hemşire E.G.E, öğrenci S.D tutuklandı. Şüphelilerden U.T adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.H şartsız serbest bırakıldı. ByLock kullandıkları gerekçesiyle tutuklanan şüpheliler Çankırı Adliyesindeki işlemlerinin ardından Çankırı E Tipi Kapalı Cezaevine götürüldü. (Ceyhun Doğan / İHA)
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